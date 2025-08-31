نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرقب: اعترافات دولية بالدولة الفلسطينية تلوح في الأفق وسط ضغوط أمريكية على أبو مازن (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تصريح خاص لموقع "دوت الخليج"، تحدث الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، عن التطورات المرتقبة في ملف الدولة الفلسطينية، ودور الضغوط الأمريكية في محاولة كبح الإعلان الرسمي عن قيام الدولة.

مفارقة تاريخية بين عرفات وأبو مازن

قال الدكتور الرقب إن منع ياسر عرفات في عام 1974 من إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، رغم عدم الاعتراف الرسمي بمنظمة التحرير، يختلف كثيرًا عن الوضع الحالي. ففي حين كان المجتمع الدولي يرغب في الاستماع للثورة الفلسطينية، فإن اليوم الحديث يدور حول إعلان قيام الدولة الفلسطينية رسميًا، ما يحمل تبعات خطيرة.

إعلان الدولة بين الاعتراف والتهديدات الإسرائيلية

وأضاف الرقب أن الإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية قد يدفع الاحتلال الإسرائيلي إلى قمع مؤسسات السلطة ومنع الرئيس أبو مازن من العودة إلى رام الله، ما قد يخلق فراغًا سياسيًا خطيرًا في الضفة الغربية

ضغوط أمريكية متصاعدة لوقف الإعلان

وأشار إلى وجود ضغوط كبيرة تمارسها الولايات المتحدة لمنع الإعلان الرسمي، من خلال محاولة منع أبو مازن من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتهديد دول عدة بفرض عقوبات أو سحب الدعم في حال المضي قدمًا.

الاعترافات الدولية تتسارع رغم المقاومة الأمريكية

وأوضح الرقب أن العديد من الدول، وعلى رأسها فرنسا وأستراليا وكندا، تقترب من إعلان اعترافها بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة المقبلة، رغم تحفظات دول أخرى مثل بريطانيا وألمانيا التي أعلنت موقفًا أكثر تحفظًا مؤخرًا.

ملف الاستيطان أداة ضغط إسرائيلية

أوضح الرقب أن إسرائيل تستخدم ملف الاستيطان كوسيلة للضغط على المجتمع الدولي، مؤكدًا أن أي اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية قد يقابله توسع في بناء المستوطنات.

التوازن السياسي مستمر بين الضغوط والاعترافات

وختم الدكتور الرقب تصريحه بالتأكيد على أن مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية أصبحت شبه محسومة لدى عدد من الدول، وأن المواجهة الحالية هي محاولة أمريكية وإسرائيلية لمنع هذا الإعلان، وسط تحركات فلسطينية ودولية حثيثة لتثبيت هذا الحق على الساحة الدولية.