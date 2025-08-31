العالم اليوم - ما نعرفه عن القائد العسكري لحماس محمد السنوار

انتم الان تتابعون خبر ما نعرفه عن القائد العسكري لحماس محمد السنوار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 31 أغسطس 2025 08:20 صباحاً - أكدت حركة حماس مقتل قائدها العسكري في غزة محمد السنوار بعد أشهر قليلة من إعلان إسرائيل عن مقتله في غارة في خان يونس في شهر مايو الماضي.

ولم تقدم حماس تفاصيل عن مقتل السنوار لكنها نشرت صورته مع صور قادة آخرين في الحركة ووصفتهم بأنهم "القادة الشهداء الأطهار".

شارك في تخطيط 7 أكتوبر.

ومحمد السنوار هو الشقيق الأصغر ليحيى السنوار، قائد حركة حماس الذي شارك في التخطيط لهجوم السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل، والذي قتلته إسرائيل في القتال بعد عام من ذلك.

وتمت ترقيته إلى المراتب العليا في الحركة بعد وفاة شقيقه.

ووفقا لتقارير، فقد شغل محمد السنوار منصب قائد لواء خان يونس في كتائب القسام، مشيرة إلى أنه كان أحد خاطفي الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

وأشارت التقارير أيضا إلى أن محمد السنوار، هو أحد مهندسي أنفاق غزة وأنه اضطلع بتنفيذ أكبر مشاريع بناء شبكة الأنفاق تحت الأرض.

من هو محمد السنوار؟

ولد محمد السنوار عام 1975 في مخيم خان يونس للاجئين، كان شقيقه يحيى يبلغ من العمر 13 عامًا بالفعل.

فرت عائلة السنوار من قرية بالقرب من عسقلان عام 1948 واستقرت في جنوب غزة.

انخرط الأخوان السنوار بعمق في أنشطة ضد إسرائيل، بلغت ذروتها في هجوم 7 أكتوبر 2023.

بحسب الصحيفة شارك محمد شخصيا في إعدام المتعاونين المشتبه بهم مع إسرائيل.

في عام 1991، اعتقله الجيش الإسرائيلي وسجنه في سجن كتسيعوت، ولكن تم إطلاق سراحه بعد 9 أشهر.

التقرب من القادة الميدانيين

أصبح محمد قريبا من القادة الميدانيين الذين أصبحوا فيما بعد شخصيات رئيسية، مثل محمد ضيف وسعد العربيد، وغيرهما.

اعتقلت قوات الأمن الفلسطينية محمد بشكل متكرر تحت ضغط إسرائيلي، وقضى في نهاية المطاف ما مجموعه 3 سنوات في حجزها.

زادت مكانته بشكل أكبر في أبريل 2003 عندما استهدفت مروحية إسرائيلية سعد العربيد، الشريك المقرب لمحمد، وقتلته.

استهداف ومطاردة بلا طائل

على مدار السنوات، عمل محمد جنبًا إلى جنب مع كبار قادة حماس وحافظ على علاقات مع شخصيات رئيسية في الحركة، وسمحت له قدرته على العمل تحت الرادار بتجميع النفوذ والخبرة العملياتية، مما جعله لاعبًا رئيسيًا في الاستراتيجية العسكرية لحماس. وعلى الرغم من الجهود الإسرائيلية، إلا أن مطاردته ظلت غير ناجحة.

كشف مسؤول أمني سابق مطلع على استخبارات غزة خلال تلك السنوات أنه على الرغم من الافتقار إلى التغطية الإعلامية، فقد تم تنفيذ عمليات أكثر استهدافًا ضد محمد السنوار من أي شخصية بارزة أخرى في حماس اليوم.

ووفقا للمسؤول الأمني "لم يشارك محمد السنوار فقط خلال التطوير العسكري للمنظمة، من كتائب القسام إلى الجناح العسكري الكامل، بل لعب دورًا نشطًا وحتى قياديًا في بعض أجزاء العملية".

وأضاف "ليس من قبيل المصادفة أن منزله دُمر عدة مرات على مدى العقدين الماضيين. كانت العمليات للقضاء عليه هائلة، ولكنها غير ناجحة".

قائد في عملية اختطاف شاليط

في عام 2006، أظهر محمد مرة أخرى ولاءه، أولاً وقبل كل شيء، لأخيه يحيى، الذي كان مسجونًا آنذاك في إسرائيل، ولسجناء أمنيين آخرين من خلال قيادة عملية اختطاف الجندي جلعاد شاليط واحتجازه لاحقًا حتى إطلاق سراح شقيقه في عام 2011.

كان كبار قادة حماس ومسؤولو الأمن الإسرائيليون على دراية بأن يحيى سيُطلق سراحه في صفقة شاليط إلى حد كبير بسبب تورط محمد في العملية.

وتابع المسؤول السابق: "المسألة لم تكن وجود يحيى على قائمة المفرج عنهم، ولكن يجب النظر في نقطتين: أولاً، كيفية الموافقة على الصفقة دون إطلاق سراح حسن سلامة، الذي كان يُعتبر أعلى مرتبة من يحيى في النشاط الإرهابي؛ وثانيًا، رفض محمد التوقيع على وثيقة مع الشاباك والجيش الإسرائيلي يلتزم فيها بعدم العودة إلى الأنشطة الإرهابية".

وأضاف "بالمناسبة، لم تكن عملية اختطاف شاليط هي العملية الوحيدة التي نفذها محمد لصالح شقيقه. ففي عام 1992، شارك في مهمة قادها محمد ضيف لاختطاف وقتل الجندي ألون كرفاني".

وقال المحامي إيال بوردا، رئيس قسم الاستخبارات في مصلحة السجون الإسرائيلية حتى عام 2017، لموقع "والا" إنه من المعروف أن محمد السنوار كان وراء اختطاف شاليط وكان يحتجزه، على الرغم من تورط فصائل أخرى.

محمد الأكثر قسوة

بعد إطلاق سراح السنوار، بدأ في تجميع السلطة والمكانة، ويرجع ذلك جزئياً إلى شقيقه محمد، الذي قدمه لشخصيات وعمليات رئيسية على الأرض. وبمرور الوقت، ومع القضاء على أعضاء كبار في كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، نمت قيمة محمد.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي سابق "الكثيرون لا يفهمون من هو محمد السنوار حقا. إنه إرهابي كبير قتل فلسطينيين شخصيا أثناء الاستجواب، بهدف معرفة كيفية عمل الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي. لم يتردد في تعذيب وقتل شعبه".

وأضاف المسؤول "لقد ساعدته سلسلة الأعمال المروعة التي ارتكبها على فهم الجانب الإسرائيلي إلى الحد الذي حاول فيه تحويل العملاء ضد إسرائيل. يمكنه حتى التعرف على الطائرات من خلال الأصوات التي تصدرها. لا أحد في حماس يفهم أنماط العمليات السرية الإسرائيلية أفضل منه. لقد أجرى جميع الاستجوابات بنفسه، وتعلم كل شيء من البداية إلى النهاية".

وفقا لمصادر عسكرية، يعتبر محمد السنوار أكثر قسوة من شقيقه يحيى.

وقالت المصادر: "نشأ محمد في ظل شخصيات مثل ضيف وعياش وشحادة والعرابيد. لقد شهد تطور حماس واكتسب خبرة هائلة على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.. لن تجد حدثًا رئيسيًا في بناء حماس العسكري على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية لم يشارك فيه محمد السنوار".

وتابعت المصادر "لقد خدم كقائد لخان يونس، وهو دور رفيع المستوى للغاية، وحتى القادة الذين تبعوه عملوا تحت تأثيره. من المهم أن نفهم أنه كان ممثل محمد ضيف على الأرض، ويتحدث مع المقاتلين وقادة الألوية وقادة الكتائب عندما لم يكن ضيف قادرًا أو لم يرغب في الحضور، الأمر الذي أدى فقط إلى تضخيم قوته".

وقالت "من ناحية أخرى، كان مخلصًا بشدة لضيف، ولم يقوضه أبدًا، وكان الجميع يعلمون أن أي قرار يتخذه يحظى بدعم ضيف، وهي فائدة يتمتع بها محمد كثيرًا".

من بين مهاراته ليس فقط فهم الاستخبارات الإسرائيلية وتكتيكات الجيش الإسرائيلي، وهو ما ظهر في أحداث 7 أكتوبر، ولكن التوفيق بين مصالح الفصائل المختلفة.

أحد الأمثلة هو كيف جند عشيرة درموش، المسؤولة عن تهريب الأسلحة والمخدرات من سيناء إلى غزة، لتنفيذ عملية اختطاف جلعاد شاليط.