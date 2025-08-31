العالم اليوم - الدفاع الجوي الروسي يدمر 21 مسيرة أوكرانية خلال الليل

انتم الان تتابعون خبر الدفاع الجوي الروسي يدمر 21 مسيرة أوكرانية خلال الليل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 31 أغسطس 2025 09:24 صباحاً - ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 21 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق وذلك بعد هجوم ليلي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في حسابها على تطبيق تلغرام، إنه تم إسقاط 11 طائرة مسيرة فوق منطقة فولغوغراد في جنوب روسيا، في حين تم تدمير البقية فوق مناطق روستوف وبيلغورود وبريانسك في جنوب غرب البلاد.

وأوضحت الوزارة أنه تم تدمير:

11 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد.

8 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف.

طائرة مسيرة واحدة فوق كل من أراضي مقاطعتي بيلغورود وبريانسك.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت أمس السبت أن أنظمة الدفاع الجوي، تمكنت من اعتراض 4 صواريخ من طراز "نبتون" و233 مسيرة أوكرانية.

وأشارت إلى أنه تم إسقاط 20 مسيرة أوكرانية في أجواء شبه جزيرة القرم ومقاطعة سمولينسك.