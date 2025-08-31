نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الصيني وزوجته يستقبلان بوتين على مأدبة عشاء أقيمت لزعماء "شنغهاي للتعاون" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الرئيس فلاديمير بوتين إلى مركز ميجيانغ للمعارض في تيانجين الصينية مساء اليوم، حيث كان في استقباله الرئيس الصيني شي جين بينغ وعقيلته، عشية قمة منظمة "شنغهاي للتعاون".

ونشر الكرملين مشاهد لاستقبال الرئيس بوتين، حيث ستقام مأدبة ترحيب بالزعماء المشاركين في القمة.

وأقام الرئيس الصيني شي جين بينغ وزوجته بينغ لي يوان مأدبة عشاء في مركز ميجيانغ للمعارض في تيانجين للترحيب بالضيوف الأجانب في قمة منظمة شنغهاي للتعاون 2025".

وقبل المأدبة، استقبل شي جين بينغ وزوجته القادة الأجانب وتبادلا المصافحة والتحية والتقاط الصور التذكارية.

كما تم التقاط صورة جماعية للقادة المشاركين بحضور الرئيس الصيني وعقيلته.

وستبدأ القمة أعمالها غدا بحفل ترحيب سيُقيمه الرئيس الصيني لقادة وزعماء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، قبل اجتماع مجلس رؤساء الدول الأعضاء.

وسيتم خلال ذلك بحث أنشطة منظمة شنغهاي للتعاون لعامي 2024-2025 وقضايا تعزيز الرابطة وتحديثها الضروري، وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، بالإضافة إلى القضايا الدولية الراهنة.

وتُعقد أكبر قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون في تاريخها في مدينة تيانجين الصينية، في الفترة من 31 أغسطس إلى 1 سبتمبر، بمشاركة أكثر من 20 زعيما بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي منحته الصين صفة "الضيف الأول"، وممثلين عن المنظمات الدولية، فيما سيغطي القمة أكثر من 3000 صحفي.