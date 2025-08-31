أحمد جودة - القاهرة - الهيئة القومية لسكك حديد مصر: تسيير القطار العاشر لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

استمرارًا للجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدعم الأشقاء السودانيين، وتيسير سبل عودتهم الطوعية إلى وطنهم، وانطلاقًا من عمق الروابط التاريخية والشعبية الممتدة بين مصر والسودان، وتنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم بتشغيل القطار العاشر المخصوص لتيسير العودة الطوعية للمواطنين السودانيين المقيمين في مصر، مع توفير كافة أوجه الدعم وسبل الراحة لهم خلال رحلتهم إلى وطنهم.

حيث انطلقت اليوم الأحد الموافق 31 أغسطس ٢٠٢٥ رحلة القطار رقم ١٩٤٠ من محطة سكك حديد مصر بالقاهرة متجهة إلى محطة أسوان وعلى متنه المئات من الأسر السودانية، وسط إجراءات تنظيمية تعكس العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والسوداني لضمان راحة المسافرين وسلامتهم، وقد حرصت الهيئة على توفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للمسافرين، بما في ذلك إجراءات الاستقبال داخل المحطات، وتخصيص فرق دعم لخدمة كبار السن، إلى جانب توفير أجواء آمنة ومريحة على متن القطار وتزويده بعربة لنقل أمتعة الركاب ومتعلقاتهم الشخصية.

وقد أعرب عدد من المواطنين السودانيين عن تقديرهم للجهود المبذولة والتنظيم الجيد والتيسيرات المقدمة لتسهيل رحلتهم منذ استقبالهم داخل المحطة وعلى متن القطار، مؤكدين أن ما لمسوه من روح الأخوة والمساندة من أشقائهم المصريين منذ وصولهم وحتى مغادرتهم لها سيظل محفورًا في وجدانهم.

و تنفيذًا لتوجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتقديم كافة التسهيلات لتيسير العودة الطوعية، ونتيجة الإقبال المتزايد على المشاركة في مبادرة العودة الطوعية، تستعد الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتنسيق مع الجهات السودانية لتسيير رحلات إضافية خلال الفترة المقبلة، بما يحقق الاستجابة لمتطلبات الأشقاء الراغبين في العودة عبر مبادرة العودة الطوعية التي تشكل نموذجًا للتضامن والتعاون الإنساني على الصعيدين الرسمي والشعبي وتعكس عمق الروابط التاريخية والأواصر الممتدة بين البلدين الشقيقين.

وبهذا القطار تكون الهيئة قد نقلت نحو 9548 مواطنًا سودانيًا عبر تسع رحلات ضمن مبادرة العودة الطوعية للاشقاء السودانيين حتى الآن، بمتوسط 940 راكبًا لكل رحلة، هذا ومن المنتظر أن يصل القطار إلى محطة السد العالي بأسوان في نحو الساعة 11:10 مساء اليوم الأحد، حيث ستتولى الجهات المختصة استكمال إجراءات سفر الركاب إلى السودان، على أن يعود القطار ذاته لخدمة جمهور الركاب برقم ١٩٤٥ (درجة ثالثة مكيفة) من محطة أسوان في تمام الساعة ٢٠:٣٠ مساء غد الإثنين 1 سبتمبر ويصل إلى القاهرة الساعة ٩:٢٥ من صباح اليوم التالي.

وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرارها في توفير كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين السودانيين المسافرين عبر المبادرة التي تعكس الروابط التاريخية والإنسانية الاصيلة بين مصر وجمهورية السودان الشقيقة.