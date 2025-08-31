نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصف إسرائيلي على حي الصبرة جنوب غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل Rt بتعرّض مربعات سكنية في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة لقصف صاروخي إسرائيلي متقطع.

وأشار المراسل إلى استهداف الجيش الإسرائيلي بشكل عنيف منطقة شرق القرارة، لافتا إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى بعد استهداف بيوت المدنيين في أرض الشنطي شمال غرب مدينة غزة، ومنتظري المساعدات قرب محور "موراغ" جنوب قطاع غزة.

وأضاف: "جميع الغارات الجوية الأخيرة التي سُمعت في مدينة غزة، هي غارات إسرائيلية طالت عدد من المنازل المهددة مسبقا في محيط مسجد عبد الله عزام بحي الصبرة جنوب مدينة غزة والتي سقط جراءها قتيل ووقع عدد من الإصابات".

كما تعرض محيط ابراج حمد شمال خانيونس جنوب قطاع غزة إلى قصف مدفعي إسرائيلي.

إلى ذلك، استهدفت الطائرات الإسرائيلية منزلا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، في حين انتشلت طواقم الخدمات الطبية من الإسعاف والطوارئ 8 إصابات على اثر استهداف منزلين في أرض الشنطي شمال غرب مدينة غزة.

كما قتل 5 أشخاص وجرح عدد كبير من المدنيين بنيران الجيش الإسرائيلي في أثناء انتظارهم الحصول على المساعدات قرب محور "موراغ".