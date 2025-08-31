نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زامير: معظم قيادة حماس تقيم في الخارج وسنصل إليها أيضًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس الأركان إيال زامير اليوم الأحد، أنه على الرغم من أن معظم قيادة حماس تقيم في الخارج إلا أن الجيش الإسرائيلي سيصل إليها أيضًا.

وقال زامير في تقييمه الوضع بمقر قيادة المنطقة الشمالية: "جيش الدفاع يعمل بشكل هجومي، ومن خلال أخذ زمام المبادرة وبتفوق عملياتي في جميع الساحات وفي كل وقت. نحن نفاجئ، ونبادر ونصل إلى كل هدف لضمان أمن مواطني إسرائيل".

وأضاف: "في قطاع غزة، هاجمنا أمس أحد أبرز قادة حماس، المدعو أبو عبيدة. إن القادم أعظم ومعظم قادة حماس الذين يجلسون في الخارج، سنصل إليهم أيضًا".

وتابع: "نواصل الجهد والعمليات من أجل إعادة جميع المخطوفين، الأحياء منهم والشهداء على حد سواء. في الأيام الأخيرة، من خلال عملية خاصة، أُعيد جثمانا المخطوفين عيدان شتيفي وإيلان فايس رحمهما الله. منذ بداية عملية "عربات جدعون" في شهر مارس من هذا العام، أُعيدت جثامين عشرة مخطوفين، بالإضافة إلى عيدان ألكسندر. سنواصل العمل بحزم من أجل إعادتهم، ولن نوفر أي جهد، فهذه مهمتنا الأخلاقية".

وأشار زامير إلى أن جنود الاحتياط سيلتحقون في وقت لاحق من هذا الأسبوع استعدادا لمواصلة تعميق القتال ضد حماس في مدينة غزة.

وختم قائلا: "المهمة لم تنته بعد، وأنا أثق بهم أنهم سيأتون وينفذون المهمة على أكمل وجه. إن إنجازاتنا يتم تحقيقها بفضل حضورهم المرة تلو الأخرى من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل".