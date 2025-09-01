العالم اليوم - بصاروخ باليستي.. استهداف ناقلة نفط إسرائيلية في البحر الأحمر

انتم الان تتابعون خبر بصاروخ باليستي.. استهداف ناقلة نفط إسرائيلية في البحر الأحمر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 سبتمبر 2025 11:16 صباحاً - أعلن الحوثيون في اليمن، الإثنين، إطلاق صاروخ على ناقلة نفط "إسرائيلية" في البحر الأحمر، بينما أفادت وكالة أمن بحري بأنها لم تتعرض لإصابة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إنّ القوات البحرية "نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة سكارليت راي النفطية الإسرائيلية شمالي البحر الأحمر بصاروخ بالستي".

وأكد "إصابة السفينة بشكل مباشر".

من جانبها، أشارت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري إلى أنّ السفينة مملوكة إسرائيليا وترفع علم ليبيريا.

ومنذ عام 2023 يهاجم الحوثيون سفنا في البحر الأحمر يعتبرونها على صلة بإسرائيل فيما يقولون إنه يهدف لإسناد الفلسطينيين في غزة.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة أبلغت عن "سقوط جسم مجهول بالقرب منها وسماع دوي انفجار قوي"، مشيرة إلى أن كل أفراد طاقم السفينة بخير وأن السفينة تواصل رحلتها.

وفي تحديث صدر في وقت لاحق، قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إنه وفقا لتقييمها "تتماشى" السفينة مع أهداف الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن نظرا لأنها مملوكة لشركة إسرائيلية.