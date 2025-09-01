العالم اليوم - ثنائي ليفربول قد يرحل في اليوم الأخير للانتقالات الصيفية

انتم الان تتابعون خبر ثنائي ليفربول قد يرحل في اليوم الأخير للانتقالات الصيفية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 سبتمبر 2025 05:24 مساءً - يمكن أن يرحل جو غوميز وهارفي إليوت، ثنائي فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، عن الفريق في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية، حيث يسعى النادي لإعادة التوازن لتشكيلته وأوضاعه المالية.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) فإن غوميز، أقدم لاعب حالي في أنفيلد، مرشح للانتقال بشكل دائم إلى ميلان، لكن من أجل إتمام هذه الصفقة يتعين على النادي أولا إبرام اتفاق للتعاقد مع مارك جيهي لاعب كريستال بالاس.

وكان لايبزغ يهدف منذ فترة طويلة للتعاقد مع إليوت، لاعب الوسط، الذي تقدر قيمته بـ40 مليون جنيه إسترليني (54 مليون دولار)، لكي يكون بديلا لتشافي سيمونز المنتقل إلى توتنهام، لكن أستون فيلا دخل السباق في وقت متأخر ويبدو الآن في موقع الصدارة.

بعد التوصل إلى اتفاق بقيمة 125 مليون جنيه إسترليني لضم ألكسندر إيزاك، تجاوزت نفقات ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية حاجز 400 مليون جنيه إسترليني، وقد تكون هناك صفقات أخرى قادمة بعد أن قدم النادي عرضا بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني إضافة إلى بند يمنح كريستال بالاس 10 في المئة من قيمة إعادة بيع مارك جيهي مستقبلا.

ويتمسك كريستال بالاس بالحصول على 40 مليون جنيه إسترليني مباشرة، إلا أن ستيف باريش، الشريك المالك للنادي، اعترف بأنهم لا يستطيعون المخاطرة بترك المدافع الإنجليزي الدولي يستنفد عقده الذي يدخل عامه الأخير ويرحل مجانا.

ولا يريد فيرجيل فان دايك، مدافع الفريق، أن يرحل غوميز ولكنه تقبل أن هذه هي طبيعة كرة القدم.

وقال المدافع الهولندي الدولي: "بالطبع أريده أن يبقى، كصديق ولاعب- ولكن الأمور لا تسير بهذه الطريقة".