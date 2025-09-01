العالم اليوم - خبراء: موقف إسرائيل الجديد قد يطيل أمد حرب غزة

انتم الان تتابعون خبر خبراء: موقف إسرائيل الجديد قد يطيل أمد حرب غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 سبتمبر 2025 09:24 مساءً - يشير التحول في الموقف الإسرائيلي بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة إلى أن الحرب في القطاع ستطول ولن تنتهي قريبا، حسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن عدد من الخبراء.
وأضافت الصحيفة، أن الجيش الإسرائيلي استدعى عشرات الآلاف من جنود الاحتياط للتقدم واحتلال قلب مدينة غزة، بعد تغير موقف الحكومة من الصفقة.
ونقلت الصحيفة عن خبراء تأكيدهم أن هذين الموقفين (رفض الصفقة المرحلية والمطالبة بصفقة شاملة، ثم حشد القوات لاحتلال غزة) سيطيلان الحرب بدلا من تقصيرها.
وقد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاستمرار في القتال حتى تهزم إسرائيل حماس بشكل حاسم، عبر تجريدها من قدراتها العسكرية والإدارية وإجبارها على نزع السلاح، لكن الخبراء يشكون في قدرة إسرائيل على تحقيق ما فشلت فيه خلال 22 شهرا منذ 7 أكتوبر 2023، سواء عسكريًا أو تفاوضيا.
وقال توماس نيدز، السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل، إن "نتنياهو حدد النجاح كشيء لا يمكن تحقيقه"، مشيرا إلى أن القضاء الكامل على حماس هدف مستحيل.
وأضاف أن النجاح يجب أن يُعرف بما تحقق بالفعل: "أن لا يتكرر 7 أكتوبر مرة أخرى".
ويشير نيدز وخبراء آخرون إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فقط يمتلك القدرة على الضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب، لكن حتى الآن، يبدو أن إدارة ترامب تدعم خطة نتنياهو العسكرية، وقد غيرت أيضا موقفها بشأن المفاوضات.
وقال ميكي زوهار، وزير من حزب الليكود المحافظ الذي ينتمي إليه نتنياهو، للتلفزيون الإسرائيلي السبت: "لم يعد هناك خيار لاتفاق جزئي".
وتابع: "الشيء الوحيد على جدول الأعمال هو إنهاء الحرب، إلى جانب إعادة جميع الرهائن بالطبع، ونزع السلاح من قطاع غزة".
وسيكون تحقيق اتفاق شامل أكثر تعقيدا، إن تحقق أصلا، وبحسب شيرا إفرون، خبيرة سياسة إسرائيل في مؤسسة RAND غير الربحية، "هذا يعني المزيد من التأجيل وإطالة أمد الحرب".
