نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: تراجع نفوذ اللوبي الإسرائيلي في الكونجرس وحرب غزة تضر نتنياهو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في حوار مع صحيفة ديلي كولر، إن اللوبي الإسرائيلي في واشنطن لم يعد يتمتع بالنفوذ الذي كان يملكه سابقًا داخل أروقة الكونجرس الأمريكي.

وأوضح ترامب أنه فوجئ بفقدان إسرائيل سيطرتها على الكونجرس، مشيرًا إلى أن اللوبي الإسرائيلي كان الأقوى منذ عقدين، لكنه لم يعد يمتلك التأثير نفسه اليوم.

وأضاف: "قبل عشرين عامًا، لم يكن أي سياسي يجرؤ على توجيه انتقاد لإسرائيل، أما الآن فالأمر مختلف تمامًا".

استطلاعات الرأي تكشف تغير نظرة الأمريكيين لإسرائيل

أشارت الصحفية ريجان ريس إلى استطلاع للرأي أجراه مركز بيو في مارس الماضي، أوضح أن 53% من البالغين الأمريكيين لديهم نظرة سلبية تجاه إسرائيل، مقارنة بـ42% فقط في عام 2022.

وأضافت أن نصف الجمهوريين الذين شملهم الاستطلاع أصبحوا ينظرون لإسرائيل بشكل سلبي، وهو ما يعكس تحولات جوهرية في الرأي العام الأمريكي تجاه الدولة العبرية.

حرب غزة تضر صورة إسرائيل الدولية

وتعليقًا على الحرب في غزة، قال ترامب إن إسرائيل تخسر حرب الرأي العام الدولي رغم عملياتها العسكرية، وأضاف: "قد يربحون الحرب عسكريًا، لكنهم يخسرون عالم العلاقات العامة، وهذا يضرهم بشدة".

وأكد ترامب أن استمرار الحرب يضر بسمعة إسرائيل العالمية، مشددًا على أن "الناس نسوا السابع من أكتوبر"، وهو ما ساهم في تنامي النظرة السلبية تجاهها.

ترامب: "لا أحد قدّم لإسرائيل أكثر مما قدمت"

واختتم ترامب تصريحاته بالتأكيد على أنه كان أكثر الرؤساء دعمًا لإسرائيل، مضيفًا: "لا أحد فعل لإسرائيل أكثر مما فعلت أنا، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على إيران التي قضت على هذا الكيان".