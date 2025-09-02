نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يشارك في جلسة نقاشية بمنتدى بليد في سلوفينيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الثلاثاء ٢ سبتمبر ٢٠٢٥ في الجلسة النقاشية تحت عنوان "إعادة إحياء القيادة والتعددية في زمن الانقسام والصراعات"، وذلك ضمن منتدى بليد في سلوفينيا.

استعرض الوزير عبد العاطي فى كلمته تداعيات الحروب والنزاعات الدولية على النظام الدولى، مشيرا إلى أن غياب الدبلوماسية والحوار واللجوء إلى الخيارات العسكرية ساهم فى اتساع رقعة الصراعات، وادى إلى مزيد من المعاناة الإنسانية حول العالم، مما يجعل العمل الجماعى الدولي ضروريًا.

كما تناول الوزير عبد العاطي التحديات التى تواجهها المنظمات الدولية، حيث أشار إلى أنه مع تصاعد الأزمات الدولية واستخفاف بعض الدول بالقانون الدولي والقواعد والأعراف الدولية، تعانى المنظمات الدولية والمنظومة متعددة الأطراف لفقدان الثقة بسبب عجزها في مواجهة المعايير المزدوجة، مستعرضا الرؤية المصرية لإعادة تصور العمل المتعدد الأطراف ليتناسب مع الظروف الدولية المتغيرة بحيث تصبح أكثر ديمقراطية وتمثيلًا للدول العربية والأفريقية.

واستعرض موقف مصر من إصلاح الأمم المتحدة ومؤسسات بريتن وودز، مؤكدا أهمية الحفاظ على مبدأ الملكية المشتركة للقرارات الدولية وتحقيق المساواة، منوها إلى تمسك مصر بتوافق "أزولويني" لإصلاح مجلس الامن لرفع الظلم التاريخي الواقع على القارة الأفريقية، فضلا عن ضرورة إصلاح الهيكل المالي الدولي حتى تصبح القدرات التمويلية للمؤسسات المالية الدولية مناسبة لاحتياجات الدول النامية، من خلال اشراكهم في عملية صناعة القرار الدولي.

كما تناول الوزير عبد العاطي رؤية مصر بالنسبة مجموعة البريكس، مشيرا إلى ما تحققه المجموعة من دعم للتعاون والتكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في تحفيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين دول الجنوب.