قطر: خطة إسرائيل لاحتلال غزة تهدد الجميع

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل لم تقدم ردًا على مقترح وقف حرب غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحافي، إن خطة إسرائيل لاحتلال غزة "تضع الجميع أمام تهديد، بمن فيهم الأسرى".

وأشار إلى أنه لا يمكن ربط القضية الإنسانية بالصفقة ويجب فتح المعابر وإدخال المساعدات لغزة، لافتًا إلى أن المسألة واضحة أمام المجتمع الدولي إذ يجب تشكيل موقف موحد لإيقاف إسرائيل.

وأكد الأنصاري أنه "لا فائدة من انتظار عملية السلام بينما لا يوجد طرف إسرائيلي يريد هذه العملية"، موضحًا أن خطوات إسرائيل تلقى الآن معارضة إقليمية ودولية واضحة.

كما شدد على أهمية الحضور المناسب للأشقاء الفلسطينيين في جميع المحافل الدولية.