العالم اليوم - فرنسا: أوروبا تنتظر دعما أميركيا لضمانات أمنية لأوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر فرنسا: أوروبا تنتظر دعما أميركيا لضمانات أمنية لأوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 08:16 مساءً - أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الأوروبيين سيؤكدون خلال اجتماعهم في الإليزيه وعبر الفيديو الخميس، أنّهم "جاهزون" لمنح أوكرانيا ضمانات أمنية وينتظرون "دعما" ملموسا من الأميركيين.

وقال مستشار للرئيس إيمانويل ماكرون: "على المستوى السياسي، فإنّ الرسالة الأساسية التي ستُنقل الخميس... هي أنّنا لسنا راغبين وقادرين فقط، بل نحن جاهزون. هذه هي الرسالة الأساسية".

وأضاف: "ما سنبحثه الخمس هو تأكيد ... أنّ تحالف الراغبين يحظى بدعم الأميركيين لضمان أمن أوكرانيا".

ويترأس ماكرون وكير ستارمر، الخميس، في الإليزيه، بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اجتماعا لدول تقدم دعما عسكريا إلى أوكرانيا، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية الإثنين.