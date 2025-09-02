العالم اليوم - فرنسا: أوروبا تنتظر دعما أميركيا لضمانات أمنية لأوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر فرنسا: أوروبا تنتظر دعما أميركيا لضمانات أمنية لأوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 08:16 مساءً - أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الأوروبيين سيؤكدون خلال اجتماعهم في الإليزيه وعبر الفيديو الخميس، أنّهم "جاهزون" لمنح أوكرانيا ضمانات أمنية وينتظرون "دعما" ملموسا من الأميركيين.
وقال مستشار للرئيس إيمانويل ماكرون: "على المستوى السياسي، فإنّ الرسالة الأساسية التي ستُنقل الخميس... هي أنّنا لسنا راغبين وقادرين فقط، بل نحن جاهزون. هذه هي الرسالة الأساسية".
وأضاف: "ما سنبحثه الخمس هو تأكيد ... أنّ تحالف الراغبين يحظى بدعم الأميركيين لضمان أمن أوكرانيا".
ويترأس ماكرون وكير ستارمر، الخميس، في الإليزيه، بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اجتماعا لدول تقدم دعما عسكريا إلى أوكرانيا، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية الإثنين.
وسيعقد هذا الاجتماع صباحا عبر تقنية الفيديو بالنسبة إلى رؤساء الدول والحكومات غير الموجودين في باريس، وفق الإليزيه.
وأوضح المصدر نفسه أن المجتمعين "سيناقشون أمورا تتصل بالضمانات الأمنية لأوكرانيا، وسيعرضون الخلاصات المترتبة من موقف روسيا التي تتمسك برفض السلام".
وكان مصدر سياسي أوروبي أوضح في وقت سابق أن الاجتماع سيبحث الضمانات الأمنية لأوكرانيا في إطار أي تسوية محتملة مع روسيا، و"الدفع بالدبلوماسية قدما لأن الروس يحاولون التملص من جديد".
وأضاف: "من غير المتوقع حتى الآن" أن يشارك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في هذا الاجتماع.
