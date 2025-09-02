العالم اليوم - السودان.. انتشال 5 جثث من جبل مرة وصعوبات تعترض الإغاثة

انتم الان تتابعون خبر السودان.. انتشال 5 جثث من جبل مرة وصعوبات تعترض الإغاثة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 08:16 مساءً - يهدد الانزلاق الصخري الذي وقع في قرية ترسين بجبل مرة في إقليم دارفور غربي السودان، قرابة 20 ألف نسمة آخرين يعيشون في 8 قرى تقع كلها بقرب المنطقة المنكوبة.

وذكرت حركة جيش تحرير السودان التي تسيطر على المنطقة في بيان، أن النزلاق الصخري في قرية ترسين أودى بحياة ألف قتيل.

وأفاد مسؤول محلي لـ"دوت الخليج" بأن عدد الجثث التي تم انتشالها من تحت الأنقاض الصخرية بلغ 5 جثث حتى الآن، في حين يواجه سكان القرى المجاورة الذين هبوا لنجدة جيرانهم صعوبات كبيرة بسبب ضخامة الصخور التي غطت على القرية، التي كانت بيوتها تبنى من مواد محلية بسيطة.

وأضاف أن قرية ترسين المنكوبة هي واحدة من 8 قرى تقع في شريط منخفض بنحو 300 متر عن قمة الجبل ويسكنها نحو 20 ألف نسمة.

وأشار إلى أن جبل مرة غرب إقليم دارفور يتكون من مجموعة قمم بركانية ويصل ارتفاعه إلى 3 آلاف متر.

ولفت المسؤول إلى أن قرى جبل مرة تتوزع بطول يصل إلى قرابة 240 كيلومترا من مدينة كاس جنوبا إلى ضواحي الفاشر شمالا.

وتعاني المنطقة من انعدام البنية التحتية، ووعورة الطرق، حيث توجد بعض القرى التي لا يمكن الوصول اليها إلا مشيا أو بالدواب

وقال رئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد النور، في نداء وجهه للمجتمع الدولي: "حجم الكارثة كبير ويحتاج إلى تضافر كافة الجهود المحلية والإقليمية والدولية وفرق إنقاذ لانتشال الجثث من تحت ركام الصخور".

وأضاف: "هنالك توقعات بحدوث كوارث مماثلة في بعض المناطق والقرى المجاورة مما يتطلب وضع خطة لإجلاء المواطنين وتوفير السكن اللازم".

وفي ظل التساقط المستمر للأمطار، تتزايد المخاوف من حدوث المزيد من الانزلاقات التي قد تعرض حياة الآلاف للخطر، خصوصا مع وقوع القرى في منحدرات منخفضة للغاية يصعب الوصول إليها إلا سيرا على الأقدام أو الدواب في رحلة تستغرق أكثر من 6 ساعات في بعض الأحيان.

وشهدت المنطقة زيادة كبيرة في عدد السكان بعد نزوح الآلاف من مناطق الإقليم الأخرى بحثا عن الأمان في ظل القتال المستمر في البلاد منذ منتصف أبريل 2023.

وقال المتحدث باسم تنسيقية النازحين حسين رجال، لموقع "دوت الخليج": "نسعى للتواصل مع الناس في قرى المنطقة لكننا نواجه صعوبات كبيرة حيث يعتمد معظم الناس على خدمات ستارلينك فقط في ظل توقف معظم خدمات الاتصال الأخرى".

وتفتقر معظم قرى المنطقة إلى الضروريات الأساسية من مياه صالحة للشرب ومراكز رعاية صحية.