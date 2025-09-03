العالم اليوم - تعاون استراتيجي بين "أدنوك" و"آر آي كيو" بـ 500 مليون دولار

انتم الان تتابعون خبر تعاون استراتيجي بين "أدنوك" و"آر آي كيو" بـ 500 مليون دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 12:12 مساءً - أعلنت "آر آي كيو" لإعادة التأمين، منصة إعادة التأمين القائمة على الذكاء الاصطناعي والمصممة خصيصاً لمواكبة مستقبل نقل المخاطر على المستوى العالمي وإحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، توقيعها اتفاقية تعاون استراتيجي مع "أدنوك" لتطوير شراكة تفضيلية في مجال إعادة التأمين بهدف تغطية مخاطر تزيد قيمتها على 500 مليون دولار خلال العقد المقبل.

وستتخذ "آر آي كيو"، المنصة التي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا العام من قِبل الشركة العالمية القابضة بالشراكة مع "بلاك روك" و"لونيت"، من سوق أبوظبي العالمي مقراً لها، حيث ستقدّم مجموعة متكاملة من حلول إعادة التأمين.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل "آر آي كيو" بشكل وثيق مع "أدنوك" لتصميم حلول تأمينية أكثر كفاءة في تخصيص رأس المال، تشمل المخاطر التشغيلية المعقدة والمخاطر المرتبطة بالمناخ، بالإضافة إلى فئات المخاطر المتخصصة.

وتستفيد المنصة من النماذج المتقدمة للبيانات والاكتتاب التأميني المعزز بالذكاء الاصطناعي والقدرات التحليلية المتقدمة، لتلبية المتطلبات المتنامية لقطاع إعادة تأمين المخاطر.

ويساهم التعاون مع "أدنوك"، إلى جانب التحالف الاستراتيجي بين "آر آي كيو" والشركة العالمية القابضة مؤخراً، في وضع الأسس لتوجه مشترك للوصول إلى التزامات بأقساط إعادة تأمين تتجاوز قيمتها مليار دولار عبر منصة "آر آي كيو" خلال العقد المقبل.

وتعكس هذه الشراكات تنامي المكانة المتميزة لأبوظبي باعتبارها مركزاً عالمياً للجيل التالي من حلول إعادة التأمين المتقدمة التي تجمع بين الاستخدام الذكي لرأس المال والتقنيات والحلول الهيكلية لإدارة المخاطر.

وتواصل "آر آي كيو" حالياً استكمال الإجراءات التنظيمية تمهيداً لحصولها على الترخيص الرسمي كشركة إعادة تأمين.

وبهذه المناسبة، قال أحمد خلفان المنصوري، رئيس مجلس إدارة "أدنوك لإعادة التأمين": "تساهم هذه الشراكة في تعزيز المرونة التشغيلية لعمليات "أدنوك" من خلال إمكانية تصميم حلول إعادة تأمين تتماشى مع الطبيعة المتغيرة للمخاطر الصناعية والمناخية. وسيُمكّننا استخدام منصة "آر آي كيو" من تعزيز قدرتنا على إدارة المخاطر والمساهمة في ضمان استمرارية أعمالنا في ظل التغيرات المتسارعة في مشهد قطاع الطاقة العالمي".

ومن جهته، قال مارك ويلسون، الرئيس التنفيذي لـمنصة "آر آي كيو": "يشرفنا التعاون مع أدنوك، الشركة الرائدة التي تتميز بطموحاتها ورؤيتها طويلة المدى. ومن خلال شراكتنا المبرمة حديثاً مع الشركة العالمية القابضة، فإن هذا التحالف، يجمع بين أحدث التقنيات ورأس المال الاستراتيجي والخبرات المتخصصة لإعادة صياغة مستقبل إعادة التأمين انطلاقاً من أبوظبي إلى العالم. وتُمثّل هذه الشراكات خطوة طموحة نحو بناء منصة مستقبلية لإعادة التأمين".

ومن المتوقع خلال الأشهر المقبلة إعلان المزيد عن المستجدات الاستراتيجية، حيث تواصل "آر آي كيو" تنفيذ استراتيجيتها العالمية القائمة على النمو عبر الاستحواذ والتطوير. وبالاستناد إلى أكثر من مليار دولار من الالتزامات الرأسمالية من الشركة العالمية القابضة والشريكين الاستراتيجيين "بلاك روك" و"لونيت"، إضافة إلى بنيتها التحتية القائمة على الذكاء الاصطناعي، تهدف " آر آي كيو" إلى إصدار وثائق إعادة تأمين بقيمة 10 مليارات دولار سنوياً، لتعيد بذلك تعريف مستقبل قطاع إعادة التأمين من خلال قدرات الذكاء الاصطناعي واتساع نطاق وحجم الأعمال والنهج الاستراتيجي المنضبط.