بوتين يصف نتائج زيارته إلى الصين بالإيجابية والمفيدة

أحمد جودة - القاهرة - وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نتائج زيارته إلى الصين بالإيجابية مشيرا إلى أن نمط العمل في الصين يسمح بلقاء الزملاء الأجانب في أجواء غير رسمية.

بوتين: مبادرة الحوكمة العالمية التي اقترحها شي جين بينغ آنية وهي تهدف إلى إيجاد إيجابيات بين الدول المختلفة.

بوتين: الوثائق المعتمدة أثناء زيارتي إلى الصين تهدف إلى المستقبل.

بوتين: وحدة جميع الدول المجتمعَة في الصين تظهر نية إيجابية وثقة في تحقيق الأهداف.

بوتين: الاتفاقيات مع الصين مفيدة للطرفين

بوتين: الطلب العالمي على الطاقة يتزايد بما في ذلك في الصين

بوتين: هناك ركود في الاقتصادات الرائدة في منطقة اليورو، بينما الاقتصاد العالمي يتطور.

بوتين: العمل على مشروع "قوة سيبيريا 2" كان يجري منذ وقت طويل، والمفاوضات استمرت لعدة سنوات.

بوتين: الاقتصاد العالمي، خاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يتطور والاحتياجات من موارد الطاقة في دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ تزداد، بما في ذلك في الصين.

بوتين: الصين تبقى قاطرة للاقتصاد العالمي.

بوتين: الجانبان الروسي والصيني وجدا توافقا حول "قوة سيبيريا 2" والاتفاقات حول هذا المشروع تنفذ على أساس المبادئ السوقية.

بوتين: لم أستبعد أبدا اللقاء مع زيلينسكي

بوتين: لدى روسيا إمكانيات لتوريد المواد الخام الطاقة إلى الصين وبكين ستتلقاها ليس بأسعار مبالغ فيها، بل بأسعار السوق

بوتين: روسيا عارضت دائما انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو"

بوتين: شركة "غازبروم" هي إحدى الشركات الرائدة في روسيا، أسواقها تتوسع.

بوتين: أمن أوكرانيا لا يمكن أن يؤمن على حساب أمن روسيا.

بوتين: روسيا لا تكافح من أجل الأراضي بقدر ما تكافح من أجل حق الناس في التحدث بلغتهم والعيش في ثقافتهم

بوتين: رأي الشعب الذي قرر العيش ضمن روسيا يجب احترامه، وهذه هي الديمقراطية.

بوتين: روسيا لم تطرح أبدا مسألة أن ضمانات الأمن لأوكرانيا يمكن أن تمنح مقابل أراض

بوتين: روسيا والصين راضيتان عن نتيجة الاتفاقات، التي كان اتفاق "قوة سيبيريا-2" نتيجتها.

بوتين: روسيا لا تربط مباشرة ضمانات الأمن لأوكرانيا بمسألة الأراضي.

بوتين: روسيا لم تشكك أبدا في حق أوكرانيا في ممارسة نشاطها الاقتصادي كما تريد، وهذا يشمل العضوية في الاتحاد الأوروبي.

بوتين: كل دولة لها الحق في اختيار نظام تأمين أمنها بنفسها، وهذا ينطبق على أوكرانيا أيضا.

بوتين: أوكرانيا تحاول سد الثغرات في منطقة العملية العسكرية الخاصة عن طريق إعادة انتشار القوات

بوتين: القوات المسلحة الأوكرانية غير قادرة على تنفيذ عمليات هجومية.

بوتين: احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية تتناقص بشكل متزايد.

بوتين: القوات المسلحة الأوكرانية غير قادرة على تنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق وتقتصر على الدفاع عن مواقعها.

بوتين: الوحدات القتالية الأوكرانية تعمل بنسبة لا تتجاوز 47-48% من طاقتها القتالية الكاملة.

بوتين: تبادلت مع الرئيس ترامب خلال جولتنا معًا في سيارة ليموزين

بوتين: احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية وصلت إلى مستوى حرج

بوتين: القوات الروسية تحقق تقدما ناجحا في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

بوتين: العمليات القتالية العسكرية أمر معقد وقاس ولا ينبغي التكهن بتطوراتها

بوتين: فكرة إنتاج أفلام سينمائية مشتركة بين روسيا والصين هي مبادرة من الرئيس شي جين بينغ.

بوتين: من تجاهلوا مصالح روسيا الأمنية بشكل كامل هم المسؤولون عن المأساة في أوكرانيا