نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين: روسيا ضد عضوية كييف في الناتو لكن لم تشكك في حقها في الانضمام للاتحاد الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا عارضت دائما انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، لكنها لم تشكك أبدًا في حقها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس الروسي في مؤتمر صحفي عقب زيارته إلى الصين: "عارضنا دائما أن تكون أوكرانيا عضوا في هذا التحالف (الناتو)، لكننا لم نشكك أبدا في حقها في ممارسة نشاطها السياسي والاقتصادي كما تريد - بما في ذلك، ما يتعلق أيضا بالعضوية في الاتحاد الأوروبي".

وأجرى الرئيس الروسي زيارة إلى الصين خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر الجاري. كما شارك رئيس الدولة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون وأجرى على هامشها سلسلة من اللقاءات الثنائية.

وفي العاصمة بكين، عقد محادثات ثلاثية بين روسيا والصين ومنغوليا، كما أجرى بوتين ورئيس الصين شي جين بينغ محادثات ثنائية.

وفي 3 سبتمبر، عُقد في بكين عرض عسكري كبير بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار على النزعة العسكرية اليابانية ونهاية الحرب العالمية الثانية، بحضور الرئيس الروسي وقادة دول آخرين.