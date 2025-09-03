عاجل- مصر والبحرين: موقف مشترك ثابت لدعم فلسطين ورفض تهجير الشعب الفلسطيني

أحمد جودة - القاهرة - مصر والبحرين: موقف مشترك ثابت لدعم فلسطين ورفض تهجير الشعب الفلسطيني

في إطار الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحرين ورئيس مجلس الوزراء، إلى القاهرة، صدر بيان مشترك بين مصر والبحرين ليؤكد على وحدة الموقف تجاه القضية الفلسطينية، والدعوة إلى تحرك عاجل لوقف الحرب في قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، والبدء في إعادة الإعمار.

موقف ثابت من القضية الفلسطينية

أكد الجانبان دعمهما الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.

وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية

شدد البيان على مجموعة من الأولويات العاجلة:

الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين.

توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن.

رفض وإدانة أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم تحت أي ذريعة.

دعم إعادة إعمار غزة

أعربت مصر عن تقديرها للدعم البحريني المستمر للخطة العربية/الإسلامية الخاصة بـ التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.

كما أعرب الجانبان عن تطلعهما لمشاركة البحرين في مؤتمر القاهرة الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، المزمع عقده بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.