نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رسالة صارمة من ترامب: 20 رهينة تفصل غزة عن تغيير جذري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حركة حماس إلى تسليم جميع الرهائن الإسرائيليين العشرين بشكل فوري، مشددًا على أن الحرب في قطاع غزة ستنتهي حال تنفيذ هذا الشرط.

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، اليوم الأربعاء: "أخبروا حماس أن تعيد فورًا جميع الرهائن العشرين (ليس 2 أو 5 أو 7)، وسيتغير كل شيء بسرعة… ستنتهي الحرب"، في إشارة إلى أن الحل يكمن في الإفراج عن الأسرى.

المرحلة الثانية من عملية "عربات جدعون"

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، بدء المرحلة الثانية من العملية العسكرية "عربات جدعون" في قطاع غزة، مؤكدًا أن الجيش يسعى إلى تكثيف القتال وتعميق المناورة العسكرية.

وقال زامير: "إن استعادة أسرانا مهمة أخلاقية ووطنية، وسنواصل ضرب مراكز ثقل حماس حتى هزيمتها"، في ظل تصعيد عسكري متواصل بالقطاع.

موافقة إسرائيلية على "عربات جدعون 2"

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد وافق في 21 أغسطس/آب الجاري على ما وصفه بخطة "عربات جدعون 2"، الرامية إلى احتلال مدينة غزة بالكامل، بعد أكثر من أسبوعين من العملية العسكرية الموسعة التي بدأت في حي الزيتون، وامتدت لاحقًا إلى حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

المفاوضات وتعثر الوساطة

من جانب آخر، أكد الوسيط القطري أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض العرض الأخير الذي قدمه الوسطاء بشأن وقف الحرب وتبادل الأسرى، في حين أعلنت حركة حماس موافقتها على هذا العرض. ويشير ذلك إلى استمرار حالة الجمود السياسي رغم الجهود الدولية والإقليمية المبذولة.

خلفية الحرب وأعداد الضحايا

يذكر أن الحرب اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد هجوم نفذته حركة حماس على جنوب إسرائيل، وأسفر عن مقتل 1219 شخصًا، وفق بيانات رسمية إسرائيلية.

وخلال الهجوم، جرى احتجاز 251 شخصًا رهائن ونقلوا إلى قطاع غزة، ولا يزال 47 منهم في القطاع، بينهم نحو 20 على قيد الحياة حسب الجيش الإسرائيلي.

وفي المقابل، تواصل إسرائيل حربها المدمرة على القطاع الفلسطيني المحاصر منذ ما يقرب من عام، حيث تجاوز عدد القتلى أكثر من 63 ألف فلسطيني، غالبيتهم من المدنيين، وفق أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة في غزة.