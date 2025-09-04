نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير مرابض لـ "حزب الله" في جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير عدة مرابض تابعة لـ "حزب الله" بمنطقة جبل روس في جنوب لبنان بعملية وصفها بـ "الدقيقة".

وجاء في بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "في عملية دقيقة لقوات جيش الدفاع، تم تدمير عدة مرابض تابعة لحزب الله في منطقة جبل روس".

وأضاف البيان: "أنجزت قوات لواء الجبال 810 تحت قيادة الفرقة 210 خلال الليلة الماضية عملية دقيقة في منطقة جبل روس في جنوب لبنان حيث دمرت القوات عدة مرابض استخدمها حزب الله في الماضي".

وأردف البيان: "‏لقد تم تنفيذ العملية بعد مراقبة الاستطلاعات وعمليات لقواتنا عدة مرات في الأشهر الأخيرة".

واختتم: "‏يواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد".