نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| الأردن يدين: سموتريتش بشأن ضم الضفة الغربية: "تصعيد خطير وخرق فاضح" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأربعاء، بشدة تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي دعا فيها إلى ضم معظم أراضي الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، معتبرة أنها تمثل "تصعيدًا خطيرًا" و"انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".

وفي بيان رسمي نشر عبر حسابها على منصة "إكس"، أكدت الوزارة رفضها القاطع لاقتحام سموتريتش للأراضي الفلسطينية المحتلة، ووصفت تصريحاته بـ "العدائية والعنصرية"، خاصة تلك التي تضمنت الدعوة لمنع إقامة دولة فلسطينية وتهديد السلطة الوطنية الفلسطينية.

وشددت الخارجية الأردنية على أن هذه التصريحات تمثل تحديًا واضحًا للإجماع الدولي الداعم لحل الدولتين، مؤكدة أن إسرائيل "لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وأن مثل هذه الممارسات الاستفزازية لا تسهم إلا في تكريس الاحتلال والاستيطان غير المشروع.

تصريحات سموتريتش لن تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة

كما حذرت من أن غياب المحاسبة الدولية يشجع إسرائيل على الاستمرار في سياساتها القائمة على التهجير القسري وفرض وقائع جديدة على الأرض، بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد البيان أن تصريحات سموتريتش لن تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ولا من عدالة قضيته، مشددًا على أن الاحتلال هو السبب الجوهري وراء الصراع ومصدر التوتر في المنطقة.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها في غزة وتصعيدها في الضفة الغربية، إلى جانب التصريحات التحريضية لمسؤوليها، مع توفير الحماية للشعب الفلسطيني ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحقه.

يُذكر أن سموتريتش كان قد صرّح في مؤتمر صحفي أن إسرائيل "ستبيد" السلطة الفلسطينية إذا ما "رفعت رأسها"، مؤكدًا أن فرض السيادة على الضفة الغربية هدفه منع إقامة دولة فلسطينية، وواصفًا هذه الخطوة بأنها "ضرورية وواقعية" لمواجهة ما سماه "الهجوم السياسي" على إسرائيل.