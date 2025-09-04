نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مايكروسوفت تفصل موظفين آخرين بسبب الاحتجاجات المناهضة لتعامل الشركة مع الجيش الإسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فصلت شركة "مايكروسوفت" موظفين اثنين هما نسرين جرادات وجوليوس شان، بسبب انخراطهما في الاحتجاجات الأخيرة على عقود خدمات الحوسبة السحابية التي تقدمها الشركة للجيش والحكومة في إسرائيل.

جاء ذلك حسبما ذكر أعضاء في حركة "لا لأزور من أجل الفصل العنصري" التي تعارض السماح للجيش الإسرائيلي باستخدام منصة الحوسبة السحابية أزور التابعة لمايكروسوفت في عملياته العسكرية ضد الفلسطينيين.

ويأتي قرار الفصل في أعقاب تصاعد المظاهرات التي أضرت بشكل متزايد بعمليات إمبراطورية التكنولوجيا وصورتها العامة.

كما يأتي بعد يوم واحد فقط من فصل "مايكروسوفت" موظفين اثنين آخرين قاما ببث مباشر لنفسيهما داخل مكتب رئيس الشركة براد سميث خلال احتجاج على التعاون مع إسرائيل. كما قامت جرادات، وهي موظفة فلسطينية، بتوزيع رسالة بريد إلكتروني تنتقد الشركة.

ويتجاوز موقف "مايكروسوفت" في حرب غزة، واتهامها بإساءة معاملة موظفيها، القيود التي تفرضها الشركة على بعض العبارات المتعلقة بفلسطين.

وكثفت حملة "لا لأزور من أجل الفصل العنصري" الضغط على مايكروسوفت خلال العام الحالي، حيث نظمت العديد من الفعاليات البارزة.

وفي وقت سابق هذا العام، قاطع متظاهرون عروضا تقديمية للمديرين التنفيذيين، وحاولوا احتلال ساحة المقر الرئيسي، وسكبوا طلاء أحمر على لافتة الشركة، وهو ما أدى إلى اعتقال 18 شخصا.

وأدى احتلال مكتب سميث، الأحدث، إلى قيامه بعقد مؤتمر صحفي طارئ، قال فيه إن الشركة تحقق في احتمال إساءة استخدام منصة أزور في إسرائيل، لكنه أكد أن أساليب النشطاء "غير مقبولة".

وفي بيان، قال متحدث باسم "مايكروسوفت": "تم فصل موظفين اثنين آخرين بسبب انتهاكات خطيرة لسياسات الشركة الراسخة وقواعد السلوك لدينا، بما في ذلك المشاركة في مظاهرات مؤخرا بمقرها، أثارت مخاوف كبيرة تتعلق بسلامة موظفينا".