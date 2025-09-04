نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محكمة إيطالية تحدد موعدًا لجلسة جديدة في قضية المشتبه به في تفجيرات "السيل الشمالي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت المحكمة في مدينة بولونيا الإيطالية 9 سبتمبر الجاري موعدًا لجلسة جديدة لها لمواصلة النظر في قضية الأوكراني سيرغي كوزنيتسوف المشتبه به في تفجير أنابيب غاز "السيل الشمالي".

وذكر محامي المشتبه به نيكولا كانيستريني للصحفيين في أعقاب جلسة المحكمة، يوم الأربعاء، أن محكمة الاستئناف ألزمت ألمانيا التي تم اعتقال كوزنيتسوف بطلب منها، بأن تطلع القضاء الإيطالي على ظروف احتجاز المتهم في حال تسليمه لألمانيا.

وأعاد المحامي إلى الأذهان أن محكمة الاتحاد الأوروبي أصدرت قرارا في عام 2016 يحظر تسليم المتهمين في حال كانت ظروف احتجازهم غير إنسانية أو مهينة للكرامة.

وأشار المحامي إلى تقرير للوكالة الوطنية لمنع التعذيب، صادر في عام 2024، تضمن إشارة إلى أن حقوق الإنسان لا يتم الالتزام بها دائما في السجون الألمانية.

وأعرب المحامي في أن تقدم ألمانيا كل المعلومات المطلوبة بحلول الموعد المذكور.

يذكر أن السلطات الإيطالية قامت بتوقيف المواطن الأوكراني سيرغي كوزنيتسوف في أغسطس الماضي بطلب من ألمانيا التي تحقق في تفجير خطوط أنابيب الغاز الروسية لمشروع "السيل الشمالي" في بحر البلطيق في سبتمبر عام 2022.

ويشار إلى أن كوزنيتسوف يعتبر ضابطا سابقا في جهاز الأمن الأوكراني ويشتبه بانتمائه إلى الفريق الذي نفذ عملية تفجير خطوط الأنابيب.