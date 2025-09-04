العالم اليوم - كونوكو فيليبس تعتزم تسريح ربع قوتها العاملة

انتم الان تتابعون خبر كونوكو فيليبس تعتزم تسريح ربع قوتها العاملة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 سبتمبر 2025 10:24 صباحاً - تعتزم شركة النفط والغاز الطبيعي الأميركية العملاقة كونوكو فيليبس تسريح ما بين 20 و25% من قوتها العاملة، بحيث يتم تنفيذ الجزء الأكبر من الخطة خلال العام الحالي بحسب متحدث باسم الشركة.

ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن المتحدث دينس نوس، القول إن الشركة أبلغت الموظفين المقرر الاستغناء عنهم.

وأضاف نوس في رسالة عبر بريد الكتروني: "نبحث دائما عن كيفية تحقيق أقصى فاعلية بالموارد التي نمتلكها".

وتشمل خطة التسريح موظفين ومتعاقدين مع الشركة.

واستحوذت شركة كونوكو فيليبس، ومقرها هيوستن، على شركة ماراثون أويل في نوفمبر مقابل حوالي 17 مليار دولار. وكانت ماراثون حذّرت قبل شهر من ذلك من تسريح أكثر من 500 موظف.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت عمليات التسريح مرتبطة بصفقة الاستحواذ على شركة ماراثون.

وتوقعت كونوكو فيليبس تحقيق توفيرفي النفقات ورأس المال بقيمة 500 مليون دولار في السنة الأولى من الاستحواذ.