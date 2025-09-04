العالم اليوم - "بيتزا البنتاغون" تكشف اهتمام واشنطن بعرض بكين العسكري

انتم الان تتابعون خبر "بيتزا البنتاغون" تكشف اهتمام واشنطن بعرض بكين العسكري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 سبتمبر 2025 04:28 مساءً - سخرت وسائل إعلام صينية رسمية من ارتفاع ملحوظ في طلبات البيتزا قرب مقر البنتاغون خلال عرض النصر العسكري في بكين، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة أولت اهتماما بالغا بالحدث الذي وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "مثير للإعجاب للغاية".

ونشر حساب "يويوان تانتيان"، المرتبط بالتلفزيون المركزي الصيني (CCTV)، مقطع فيديو قال فيه إن بيانات حركة الزبائن أظهرت أن مبيعات مطعم "دومينوز" قرب البنتاغون ارتفعت أكثر من أربعة أضعاف عن مستواها المعتاد حوالي التاسعة مساء، فيما تضاعفت 3 مرات في مطعم "بابا جونز" القريب في التوقيت نفسه.

وجاء في الفيديو: "تزامن الارتفاع في الطلبات في كلا المطعمين بشكل دقيق مع بدء العرض العسكري الصيني".

ويبرز هذا التعليق حجم الاهتمام الذي حظي به العرض العسكري الضخم في بكين والذي أقيم إحياء للذكرى الثمانين لانتصار الصين على اليابان في الحرب العالمية الثانية في الولايات المتحدة.

تعليق ترامب على العرض العسكري

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اجتماعه مع الرئيس البولندي كارول ناوروكي يوم الأربعاء: "اعتقدت أنه كان مثيرا للإعجاب للغاية، لكنني فهمت سبب قيامهم به… وكنت أشاهد".

وقبل ساعات فقط، كان ترامب قد قدم تهانيه للصين عبر منصته "تروث سوشيال"، لكنه في الوقت ذاته اتهم الرئيس الصيني شي جينبينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بأنهم "يتآمرون ضد الولايات المتحدة الأميركية".

من جانبه، قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسِث لقناة "فوكس نيوز" إن واشنطن لا تسعى إلى صراع مع الصين أو روسيا أو غيرهما، لكنها تحتاج إلى البقاء يقظة.

وأضاف: "عروض الاستعراضات العسكرية لا بأس بها، لكن نأمل ألا تتحول إلى صراع عسكري فعلي. نحن نعلم جيدا مدى قوتنا والمزايا العسكرية التي نملكها، وهم يعلمون ذلك أيضًا، ومهمتنا أن نحافظ على هذه المزايا في الفضاء والسماء والبحر".

عرض عسكري ضخم

وخلال العرض العسكري يوم الأربعاء، عرضت الصين مجموعة واسعة من أحدث أسلحتها، بما في ذلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ المضادة للسفن، والأنظمة غير المأهولة، والأسلحة الليزرية، والطائرات المقاتلة المحمولة على حاملات.

"بيتزا البنتاغون"

ويستخدم حجم طلبات الطعام من المطاعم القريبة من البنتاغون كمؤشر غير رسمي على تقدير حجم ساعات العمل الإضافية لموظفي وزارة الدفاع الأميركية.

والشهر الماضي، قالت حسابات رسمية صينية على وسائل التواصل الاجتماعي إن طلبات البيتزا ارتفعت قرب البنتاغون خلال بروفتي عرض عسكري في بكين.

كما لوحظ نمط مشابه في يونيو خلال الضربات الجوية الإسرائيلية على إيران.