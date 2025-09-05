العالم اليوم - ارتفاع عدد القتلى في غزة.. والجيش الإسرائيلي يواصل القصف

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع عدد القتلى في غزة.. والجيش الإسرائيلي يواصل القصف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 سبتمبر 2025 08:32 صباحاً - أفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتفاع عدد القتلى برصاص وقصف الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 78 قتيلا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت بالصواريخ منزلا يعود للمواطن جميل المتربيعي، في محيط ساحة الشوا بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل 3 مواطنين، وجرح العشرات، إضافة إلى مفقودين تحت الركام.

وقال التلفزيون الفلسطيني إن 14 شخصا، بينهم 5 أطفال، قتلوا في غارات إسرائيلية على شقق سكنية وخيام نازحين بمدينة غزة.

وكانت مصادر طبية فلسطينية أعلنت، أمس الخميس، ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 64,231، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر الطبية أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 161,583، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه حصيلة القتلى والإصابات منذ 18 مارس الماضي، بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار، بلغت 11,699 قتيلا، و49,542 مصابا.

وأوضحت أن إجمالي ضحايا لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات أمس وصل إلى 2,356، والإصابات إلى 17,244.

وأشارت إلى مستشفيات قطاع غزة سجلت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 3 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 370 حالة وفاة، من ضمنها 131 طفلا.