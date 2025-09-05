نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "جيروزاليم بوست": ويتكوف يعمل خلف الكواليس لتجديد محادثات الأسرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، نقلا عن مصادر أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف يعمل خلف الكواليس لتجديد محادثات الأسرى في غزة وإيجاد آلية فعالة لسد الفجوات.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن أحد المصادر أنه "بعد بيان حماس الذي حدد مطالبها للتوصل إلى اتفاق شامل، وصلنا إلى نقطة أصبحت فيها مطالب إسرائيل وحماس فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح جميع الرهائن واضحة".

وأضافت الصحيفة أن الجهود الحالية تركز على إيجاد آلية فعّالة للمحادثات وحلول لسد الفجوات بين الطرفين، فيما تعتقد بعض المصادر أنه في حال بدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق شامل، سيسعى الوسطاء إلى ضمان سير المحادثات بوتيرة أسرع من ذي قبل.

ووفق ما أفاد به مصدر للصحيفة في إطار المحادثات، التقى ويتكوف مسؤولين قطريين في باريس.

هذا وأعلنت حركة "حماس" يوم أمس، أنها لا تزال تنتظر رد إسرائيل على مقترح الوسطاء الذي وافقت عليه الحركة والفصائل الفلسطينية في 18 أغسطس الماضي، الذي يهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وأكدت الحركة في بيان استعدادها للمضي قدما في صفقة شاملة تتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين لديها، مقابل الإفراج عن عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ووقف الحرب على غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من القطاع، وفتح المعابر لتلبية احتياجات القطاع، وبدء عملية الإعمار