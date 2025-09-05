نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيسكوف يكشف هدف دعوة بوتين لزيلينسكي لزيارة موسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا فلاديمير زيلينسكي لزيارة موسكو ليس ليعلن استسلامه، وإنما لعقد حوار.

وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين على هامش منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك اليوم الجمعة: "دُعي (زيلينسكي) إلى موسكو للمحادثة، لا للاستسلام".

وعندما سئل عن سبب اختيار موسكو، أكد بيسكوف أن ذلك "كان اقتراح بوتين".

وأضاف: "كان اقتراحه، ونرى أن زيلينسكي رفضه عبر وزير خارجيته".

مع ذلك أشار بيسكوف إلى أن تسوية النزاع الأوكراني تشهد تقدما، لكنه من السابق لأوانه الحديث عن موعد استكمالها.

وذكّر بيسكوف بأن "بوتين قال إن هناك بصيص أمل"، مضيفا أن الكرملين ليس مستعدا لـ "تخمين" تواريخ محددة.

وكان الرئيس الروسي دعا زيلينسكي إلى زيارة العاصمة الروسية موسكو "إذا كان مستعدا لعقد لقاء"، حسبما جاء في تصريح بوتين للصحفيين في ختام زيارته إلى الصين يوم الأربعاء.

وسبق أن صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو لا تخطط حاليا لعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي، مؤكدا استعداد بوتين للاجتماع عندما يتم التحضير المناسب للقاء