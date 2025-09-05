العالم اليوم - روسيا: الدفاعات الجوية تدمر 92 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا

انتم الان تتابعون خبر روسيا: الدفاعات الجوية تدمر 92 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 سبتمبر 2025 09:24 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 92 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية ليلا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم اعتراض 92 طائرة دون طيار أوكرانية وتدميرها، بواسطة منظومات الدفاع الجوي المناوبة".

وأضاف البيان: "تم تدمير 15 طائرة بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و13 فوق أراضي مقاطعة روستوف، 12 فوق أراضي مقاطعة تولا، 11 فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وتسع فوق أراضي مقاطعة ريازان، و8 فوق أراضي جمهورية القرم".

كما تم تدمير 7 طائرات مسيرة، فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و5 على أراضي مقاطعة كورسك، و5 فوق أراضي مقاطعة أورلوف، واثنتان فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، وأخريين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وطائرة مسيرة واحدة في مقاطعة سمولينسك، وواحدة فوق كل من حوضي البحر الأسود وبحر آزوف.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت، أمس الخميس، أن القوات الروسية دمرت بصواريخ إسكندر موقع تجهيز وإطلاق طائرات مسيرة بعيدة المدى في مقاطعة تشيرنيهيف شمالي أوكرانيا، وقضت على نحو 10 عسكريين من نظام كييف.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "نفذ طاقم صواريخ "إسكندر" تابع للقوات المسلحة الروسية ضربة عالية الدقة على موقع تجهيز وإطلاق طائرات مسيرة بعيدة المدى، وتم تعطيل إطلاق الطائرات المسيرة الهجومية البعيدة المدى التابعة للقوات الأوكرانية".