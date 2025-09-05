العالم اليوم - القوات الروسية تسيطر على بلدتين جديدتين في دونيتسك

انتم الان تتابعون خبر القوات الروسية تسيطر على بلدتين جديدتين في دونيتسك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 سبتمبر 2025 01:08 مساءً - تواصل القوات الروسية تقدمها في مقاطعة دونيتسك، ضمن إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، حيث أعلنت عن السيطرة على بلدتين جديدتين، بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.

فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها سيطرت على بلدتين جديدتين في دونيتسك.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "واصلت وحدات من مجموعة قوات الجنوب عملياتها الهجومية، وحررت بلدتي فيدوروفكا وماركوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبذلك يرتفع عدد البلدات التي أعلنت الدفاع الروسية عن السيطرة عليها خلال الأيام الثلاثة الماضي إلى 6، إلى جانب إعلانها أن قوات مجموعة "الشرق" تمكنت من السيطرة الكاملة على أراضي دونيتسك في منطقة مسؤوليتها.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مياه بحر آزوف.