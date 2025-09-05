نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين: روسيا تمتلك مقترحات جيدة للتعاون مع الشركات الأمريكية في ألاسكا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا تمتلك مقترحات جيدة للعمل مع الشركات الأمريكية في ألاسكا.

وجاء تصريح الرئيس الروسي اليوم الجمعة في كلمة في الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي، المنعقد في فلاديفوستوك الروسية.

وقال بوتين: "نحن نتحدث عن منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ولدينا مقترحات جيدة للعمل مع الشركات الأمريكية في ألاسكا. فهناك موارد متوفرة، ولدينا بعض الشركاء الأمريكيين هناك".

وأكد أن قرارا سياسيا يعد ضروريا لاستئناف التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة، معربا عن ثقته في أن البلدين قادران على العمل معا بشكل مثمر في منطقة القطب الشمالي.

كما كشف الرئيس الروسي عن أن العديد من الشركات الأوروبية التي غادرت السوق الروسية قد تكبدت خسائر مالية كبيرة، فيما لا تزال أعداد كبيرة منها تترقب زوال القيود السياسية الحالية لتعاود النشاط في البلاد.

وقال إن "الكثير من الشركات التي غادرت روسيا تعرب عن رغبتها في العودة"، مضيفا أن "الباب مفتوح أمام من يرغب في العودة وفقا للظروف والشروط القائمة".

وانطلقت في مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي يوم الأربعاء الماضي فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي المنعقد بنسخته العاشرة وسط مشاركة دولية ومحلية واسعة.ِ

وتستمر أنشطة الحدث حتى 6 سبتمبر الجاري، وتنعقد فعالياته بمقر حرم جامعة الشرق الأقصى، وتحمل دورة هذا العام شعار: "الشرق الأقصى.. التعاون من أجل السلام والازدهار