"البيشمركة" على خريطة العاصمة الفرنسية

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت بلدية باريس أن "قوات البيشمركة لها الآن مكانها على خريطة باريس"، وذلك قبيل تسمية شارع باسم هذه القوات في إحدى حدائق العاصمة الفرنسية.



وأكدت البلدية في بيانها الصادر مساء أمس الخميس أن عمدة باريس، آن هيدالغو، ستفتتح شارع البيشمركة بحضور رئيس كردستان العراق السابق مسعود بارزاني "تقديرا للمقاتلين الكرد".

وجاء في البيان، أن البيشمركة "تعد قوة قتالية تمثل كردستان العراق، وهي رمز لنضال الشعب الكردي من أجل حقوقه وحكمه الذاتي".

وأشار البيان إلى أن باريس ترتبط، على مدى سنوات، بـ "علاقات قوية" مع مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، لافتة إلى زيارة العمدة إلى أربيل في عام 2019، والتي شهدت توقيع اتفاق صداقة بين المدينتين، أعلن بموجبه عن توأمة بينهما.

وأضاف البيان أن "باريس تفتخر بأنها تستضيف منذ أكثر من 40 عاما المعهد الكوردي، وهو مركز فريد متخصص في نشر الثقافة واللغة الكردية".

فيما يخص شارع البيشمركة، أكدت البلدية أن "البيشمركة الآن لها مكان على خريطة باريس، حيث يطل على المناظر الخلابة لنهر السين".