نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فنلندا تنضم إلى الإعلان الدولي لوقف الحرب في غزة ودعم حل الدولتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين، انضمام فنلندا إلى الإعلان المشترك الذي تقوده فرنسا والمملكة العربية السعودية بشأن فلسطين.

وقالت فالتونين في منشور عبر منصة "إكس": "لقد قررت اليوم أن تنضم فنلندا إلى إعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية لمسألة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين".

وتهدف المبادرة إلى إنهاء الحرب في غزة، وتحقيق حل سلمي للقضية الفلسطينية، وتعزيز نموذج الدولتين كأساس لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وبحسب فالتونين، فإن هذا الإعلان يمثل أهم محاولة للمجتمع الدولي خلال السنوات الأخيرة لحل الصراع في الشرق الأوسط. وأضافت: "من المهم أن تدعم فنلندا هذا الجهد الدولي".

وأشارت الوزيرة إلى أن الإعلان لا يتضمن التزاما بالاعتراف بدولة فلسطين، لكنه يدين كلا من هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، والهجمات الإسرائيلية التي استهدفت المدنيين وأسفرت عن كارثة إنسانية في غزة. كما يطالب الإعلان بالإفراج عن جميع الرهائن والعودة إلى وقف إطلاق النار.

وأوضحت فالتونين أن الهدف من الإعلان هو إطلاق مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين للوصول إلى حل مستدام، مؤكدة أنه "يجب على إسرائيل الانسحاب من غزة، وسيتم الشروع في إعادة إعمار القطاع وفق خطة الدول العربية لإعادة الإعمار".



وأشارت الوزيرة أيضا إلى ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة دون أي عرقلة، لضمان وصولها إلى المحتاجين في أسرع وقت ممكن.

ووفقا لمصادر موقع Yle المحلي، كانت فنلندا تراقب عن كثب كيفية استجابة الدول الأخرى للإعلان، ومن المتوقع أن تعلن عدة دول أخرى التزامها بالإعلان يوم الجمعة أيضا.

وأوضحت المصادر أن انضمام فنلندا أثار بعض التوتر داخل الحكومة، إذ صرحت الأحزاب المسيحية بأنها لا تدعم الانضمام إلى الإعلان لأنه يتعارض مع تقرير الحكومة حول السياسة الخارجية والأمنية