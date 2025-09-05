العالم اليوم - مليار مليار عملية في الثانية.. ألمانيا تدشن الحاسوب الفائق

انتم الان تتابعون خبر مليار مليار عملية في الثانية.. ألمانيا تدشن الحاسوب الفائق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 سبتمبر 2025 07:23 مساءً - دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس أوروبا إلى تعويض تأخرها في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال تدشين أول كمبيوتر فائق في القارة، يمكنه إجراء مليار مليار عملية حسابية في الثانية.

ودشن ميرتس، يوم الجمعة، أول حاسوب فائق بالقارة الأوروبية، ورابع أسرع حاسوب فائق في العالم.

وتم تركيب الحاسوب الفائق المسمى "جوبيتر" في مركز "يوليش" للأبحاث غرب ألمانيا، وشارك في تجميعه شركات فرنسية وألمانية، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".

وقال ميرتس أثناء تدشينه المشروع: "اليوم شهد تدشين مشروع أوروبي رائدا وتاريخي".

وأوضح المستشار الألماني، أن "الولايات المتحدة والصين تتنافسان بشدة للوصول إلى اقتصاد يعتمد على الذكاء الاصطناعي"، مشددا على أن "ألمانيا وأوروبا تمتلكان كل الفرص للحاق بهما".

وأضاف ميرتس: "في ألمانيا وأوروبا عموما، نحتاج إلى قدرات حوسبة مستقلة تضاهي قدرات منافسينا الدوليين".

وتابع: "هذه مسألة تتعلق بالقدرة التنافسية وأمن بلدنا".

وسيتمكن الباحثون في مجالات متعددة من الوصول إلى هذا الحاسوب الفائق الذي تبلغ تكلفته 500 مليون يورو (580 مليون دولار)، وتتجاوز استخداماته الذكاء الاصطناعي بكثير، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السويسرية.

وبني الحاسوب من أكثر من 24 ألف شريحة من شركة "نفيديا" الأميركية، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي

ويعد حاسوب "جوبيتر" الأوروبي من فئة Exascale، أول حاسوب من نوعه في أوروبا، رابع أسرع حاسوب في العالم، ويستطيع إجراء مليار مليار عملية حسابية في الثانية، وتساوي قوته قوة حوالي 10 ملايين حاسوب عادي.

وكان المشروع استثمارا مشتركا بين الاتحاد الأوروبي وألمانيا عبر مؤسسة "يورو إتش بي سي" المشتركة، وفقا لما ذكره موقع "إنفيشن نيوز نتورك".

وصرح جنسن هوانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نفيديا: "سيعزز جوبيتر الذكاء الاصطناعي والاكتشاف العلمي والابتكار الصناعي بشكل كبير.

وأضاف "بفضل أداء جوبيتر المتميز، خطت أوروبا خطوةً هائلةً نحو مستقبل العلوم والتكنولوجيا والسيادة".

وأضاف: "ستشكل قوة جوبيتر الحاسوبية حافزا للاكتشافات العلمية، ودفع عجلة البحث التأسيسي في جميع أنحاء القارة في مجالات متنوعة مثل نمذجة المناخ، وأنظمة الطاقة، والابتكار في الطب الحيوي".

وقال توماس ليبيرت، المدير المشارك لمركز يوليش للحوسبة الفائقة: "يعدّ جوبيتر إنجازًا بارزًا في مجال العلوم والتكنولوجيا الأوروبية".

وأضاف: "بفضل منصات الحوسبة المُسرّعة والذكاء الاصطناعي من إنفيديا، يطوّر جوبيتر آفاق تدريب النماذج التأسيسية والمحاكاة عالية الأداء، مما يُمكّن الباحثين في جميع أنحاء أوروبا من مواجهة تحديات بالغة التعقيد".