نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية الإسباني يؤيد استبعاد فريق إسرائيلي من سباق "فويلتا" للدراجات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس عن تأييده لاحتمال استبعاد فريق "إسرائيل بريمير تيك" من سباق "فويلتا إسبانيا" للدراجات.

ويأتي ذلك في أعقاب احتجاجات مؤيدة لفلسطين استهدفت الفريق وتسببت بتعليق مؤقت للسباق في مدينة بلباو شمال البلاد.

وفي تصريحات صحفية قال ألباريس إنه "سيتفهم ويؤيد" خطوة كهذه، رغم تأكيده أن الحكومة الإسبانية لا تمتلك السلطة القانونية لاتخاذ قرار مباشر بإقصاء الفريق.

وأضاف: "يجب أن نبعث برسالة واضحة إلى تل أبيب والمجتمع الإسرائيلي، مفادها أن العلاقات الطبيعية مع أوروبا لا يمكن أن تستمر إلا في ظل احترام كامل لحقوق الإنسان".

وكانت الاحتجاجات التي شهدتها بلباو الأربعاء الماضي قد ركزت على مشاركة الفريق الإسرائيلي في السباق، وسط تصاعد الغضب الشعبي في إسبانيا تجاه العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، والتي خلفت عشرات الآلاف من القتلى المدنيين، وفقا لتقارير حقوقية، وذلك منذ بدء النزاع مع حركة حماس في أكتوبر 2023.

وتأتي هذه التطورات في سياق اتساع رقعة التضامن الأوروبي مع القضية الفلسطينية، والضغوط المتزايدة على المؤسسات الرياضية والثقافية لمراجعة علاقاتها مع الكيانات المرتبطة بإسرائيل على خلفية الحرب المستمرة في غزة.