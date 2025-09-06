العالم اليوم - تصفيات 2026.. إيطاليا تكتسح إستونيا وفرنسا تتخطى أوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر تصفيات 2026.. إيطاليا تكتسح إستونيا وفرنسا تتخطى أوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 سبتمبر 2025 12:28 صباحاً - جدد منتخب إيطاليا آماله في التأهل لكأس العالم 2026، بعد فوزه الكبير على ضيفه منتخب إستونيا بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما الجمعة بالجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

وفشل المنتخبان الإيطالي والإستوني في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين في الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تمكن منتخب إيطاليا من تسجيل 5 أهداف عن طريق مويس كين في الدقيقة 58 وماتيو ريتغي (هدفين) في الدقيقتين 69 و89، وجياكومو راسبادوري في الدقيقة 71، وأليساندرو باستوني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد منتخب إستونيا عند 3 نقاط في المركز الرابع.

وفي مباراة أخرى، استهل منتخب فرنسا حملته في التصفيات بالفوز على أوكرانيا بهدفين نظيفين، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وأنهى المنتخب الفرنسي الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله ميكايل أوليسيه في الدقيقة العاشرة.

وفي الشوط الثاني، سجل كيليان مبابي الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 82.

وحصد منتخب "الديوك" أول 3 نقاط له في التصفيات، بينما ظل منتخب أوكرانيا بلا رصيد.