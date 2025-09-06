العالم اليوم - المغرب يحجز أول بطاقة إفريقية في مونديال 2026

انتم الان تتابعون خبر المغرب يحجز أول بطاقة إفريقية في مونديال 2026 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 سبتمبر 2025 12:28 صباحاً - حجز منتخب المغرب بطاقة التأهل الإفريقية الأولى لنهائيات كأس العالم 2026، بعد فوزه العريض على ضيفه النيجر بخماسية نظيفة في الرباط، الأحد، في الجولة السابعة لمنافسات المجموعة الخامسة.

واستغل صاحب المركز الرابع في مونديال قطر 2022، النقص العددي في صفوف منافسه بعد طرد عبد اللطيف غومي (26)، ليسجل 5 أهداف عبر إسماعيل صيباري (29 و38) وأيوب الكعبي (51)، والبديلين حمزة إكمان (69) وعز الدين أوناحي (85).

وبات منتخب "أسود الأطلس" الذي حقق إنجازا تاريخيا في المونديال الماضي، في كونه أول منتخب إفريقي وعربي يتأهل إلى نصف النهائي، أول المتأهلين من إفريقيا وثاني العرب بعد الأردن.

واحتفل المغاربة بتأهلهم في افتتاح ملعب الأمير مولاي عبد الله الجديد في الرباط، الذي أعيد تشييده بعد هدم الاستاد القديم واستغرق بناؤه نحو عامين ليصبح بسعة 68 ألف متفرج.

ورفع المنتخب المغربي رصيده في المجموعة الخامسة إلى 18 نقطة في الصدارة، بفارق 8 نقاط عن تنزانيا التي تعادلت مع الكونغو 1-1.