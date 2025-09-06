العالم اليوم - ترامب يعلن إجراء "مفاوضات متعمقة" مع حماس.. ويحذرها

انتم الان تتابعون خبر ترامب يعلن إجراء "مفاوضات متعمقة" مع حماس.. ويحذرها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 سبتمبر 2025 12:28 صباحاً - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إن واشنطن تجري مفاوضات "متعمقة للغاية" مع حركة حماس، مطالبا إياها إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "نجري مفاوضات متعمقة للغاية مع حماس".
لكن الرئيس الأميركي عاد لتهديد الحركة مجددا، عندما قال: "إذا لم يطلقوا سراح الرهائن فسيكون الأمر سيئا".
وأضاف ترامب: "من بين الرهائن العشرين (الأحياء) ربما يكون هناك من توفوا مؤخرا".
واعتبر أن الاحتجاجات الكبيرة في إسرائيل بشأن الرهائن "تضع إسرائيل في موقف صعب".
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر ترامب يعلن إجراء "مفاوضات متعمقة" مع حماس.. ويحذرها .. في رعاية الله وحفظة