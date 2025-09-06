العالم اليوم - "الفراعنة" يقتربون من المونديال بهدفي صلاح ومرموش

انتم الان تتابعون خبر "الفراعنة" يقتربون من المونديال بهدفي صلاح ومرموش من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 سبتمبر 2025 01:28 صباحاً - عزز منتخب مصر صدارته للمجموعة الأولى بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وذلك بعد فوزه بهدفين نظيفين على إثيوبيا، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات.

ورفع منتخب مصر، الذي يكفيه الفوز على بوركينا فاسو في الجولة المقبلة للتأهل مباشرة إلى المونديال، رصيده إلى 19 نقطة في المركز الأول، بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد إثيوبيا عند 6 نقاط في المركز الخامس (قبل الأخير)، بفارق 5 نقاط عن جيبوتي في المركز السادس، بينما يحتل منتخب سيراليون المركز الثالث برصيد 9 نقاط ويأتي خلفه منتخب غينيا بيساو وله 7 نقاط.

وتقدم "الفراعنة" عن طريق النجم والقائد وهداف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، في الدقيقة 41 من علامة الجزاء، قبل أن يضيف زميله عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي الهدف الثاني من ضربة جزاء أخرى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ويلتقي منتخب مصر الثلاثاء مع مضيفه بوركينا فاسو، بحيث يمنحه الفوز التأهل مباشرة للبطولة، بينما يلتقي منتخب إثيوبيا في الجولة المقبلة مع سيراليون في اليوم ذاته.