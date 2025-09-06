العالم اليوم - ألكاراز يقصي جوكوفيتش من "أميركا المفتوحة"

انتم الان تتابعون خبر ألكاراز يقصي جوكوفيتش من "أميركا المفتوحة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 سبتمبر 2025 02:24 صباحاً - تغلب كارلوس ألكاراز المصنف الثاني على نوفاك جوكوفيتش، الحائز على 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، بنتيجة 6-4 و7-6 و6-2، ليبلغ نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس، الجمعة.

وفاز ألكاراز في مواجهة مثيرة شهدت حضورا جماهيريا ملأ جنبات ملعب "آرثر آش"، تم الترويج لها باعتبارها الأكثر سخونة في نيويورك وارتقت إلى مستوى التوقعات، بنتيجة تتناقض مع وتيرتها القوية، حيث تلقى ألكاراز بطل عام 2022 هتافات صاخبة عند نقطة حسم المباراة.

وكان جوكوفيتش فاز في آخر مواجهتين بينهما، بما في ذلك مباراة دور الثمانية بطولة أستراليا المفتوحة في وقت سابق من العام الجاري، لكن اللاعب البالغ من العمر 38 عاما بدا منهكا أمام الإسباني الذي يصغره بنحو 16 عاما.

وقال ألكاراز الذي سدد ضعف عدد الضربات الحاسمة التي سددها منافسه: "مرة أخرى في نهائي بطولة أميركا المفتوحة. كان شعورا رائعا ويعني لي الكثير. كان علي أن أخوض مباراة قوية للغاية (في قبل النهائي)".

وخسر جوكوفيتش إرساله عندما سدد كرة خلف خط الملعب في الشوط الافتتاحي، ولم يتمكن من الحصول على أي فرصة لكسر إرسال منافسه في المجموعة الأولى التي حسمها ألكاراز بإرسال لا يصد.

وبفضل تشجيع من المدرجات الممتلئة بالمشاهير، دخل المصنف السابع في خضم المباراة في المجموعة الثانية، حيث سدد ضربة خلفية رائعة ليحولها إلى نقطة لكسر إرسال منافسه في الشوط الثاني.

لكن ألكاراز ضغط بقوة في الشوط الخامس، وحصل على نقطة كسر إرسال منافسه بعد أن افلت من تبادل استمر 16 ضربة بأن سدد ضربة أمامية ناجحة مستغلا فرصة اتيحت له من الخط الخلفي.

وبعد أن كان متأخرا صفر-2 في الشوط الفاصل، تفوق جوكوفيتش على منافسه في تبادل سلس للضربات على الشبكة وتوقف ليستمع إلى هتافات الجماهير، في تذكير بالجاذبية الدائمة التي يتمتع بها اللاعب الصربي بعد عقدين من ظهوره الأول في القرعة الرئيسية في ملاعب "فلاشينغ ميدوز".

لكن اللاعب الإسباني حافظ على هدوئه وأنهى الشوط الفاصل بإرسالين حاسمين قبل أن يهديه جوكوفيتش نقطة كسر إرساله بعد ارتكاب اللاعب الصربي لخطأ مزدوج في الشوط الرابع من المجموعة الثالثة.

وبدأت الأمور تسير عكس ما يشتهي "جوكو"، الذي ارتكب خطأ مزدوجا آخر في النقطة قبل الأخيرة من المباراة وانحنى على الشبكة وهو يهنئ منافسه بابتسامة بعد أن أهدى الفوز له بضربة أمامية ذهبت خارج الملعب.

ويلتقي ألكاراز في النهائي مع الفائز من لقاء حامل اللقب يانيك سينر أو الكندي المصنف 25 فيلكس أوجيه ألياسيم.