ستارمر يجري تعديلًا وزاريًا شاملًا بعد استقالة نائبته من الحكومة

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "الغارديان" بأن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيجري تعديلًا وزاريًا شاملًا إثراستقالة نائبته أنجيلا راينر من الحكومة بعد تحقيق أخلاقي في نفاقها حول تسديد الضرائب.

وقالت مصادر في "داونينغ ستريت" للصحيفة الجمعة، إن ديفيد لامي سيتولى منصب وزير العدل، وسيعين أيضا نائبا لرئيس الوزراء، ما يعني أن هذه الخطوة تعد ترقيةً لهذا الرجل المخضرم في حزب العمال.

وأضافت المصادر أن إيفيت كوبر ستصبح وزيرة الخارجية الجديدة للمملكة المتحدة.

كما ذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر حكومية مطلعة، أن وزيرة العدل شبانة محمود ستتولى منصب وزير الداخلية.

وبينما بدأ رئيس الوزراء في إعادة تشكيل فريقه الوزاري، تم تأكيد بقاء وزيرة المالية راشيل ريفز فقط في منصبها، في حين سعى داونينغ ستريت إلى طمأنة الأسواق بأن الاقتصاد في أيد أمينة.

وكانت لوسي باول زعيمة مجلس العموم، أول من تأكد رحيلها من الحكومة، وتبعها إيان موراي وزير شؤون اسكتلندا فورا في مغادرة البرلمان.

وقالت لوسي باول: "لم تكن هذه فترة سهلة للحكومة.. فالناس يريدون تغييرا وتحسينا في حياتهم الصعبة".

وهذه التغييرات التي وصفها مسؤولون حكوميون بأنها "تعديل وزاري تجديدي"، قدّمت بعد رحيل راينر، علما أن عملية التعديل الوزاري لا تزال مستمرة.