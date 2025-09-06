العالم اليوم - مصر.. تحقيق عاجل بعد فيديو "مسيء" في ذكرى المولد النبوي

انتم الان تتابعون خبر مصر.. تحقيق عاجل بعد فيديو "مسيء" في ذكرى المولد النبوي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 سبتمبر 2025 03:24 مساءً - أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، السبت، عن فتح تحقيق عاجل في واقعة تداول مقطع فيديو لخطيب أحد المساجد، تحدث فيه عن مناسبة المولد النبوي الشريف بطريقة وُصفت بـ"غير اللائقة".

وعلق المتحدث باسم وزارة الأوقاف أسامة رسلان، إن القطاع الديني بالوزارة تحرك على الفور للنظر في الواقعة وتحليل محتوى المقطع، وفتح تحقيق موسع في كل الجوانب الفكرية والإدارية ذات الصلة.

وأوضح في منشور عبر صفحته على فيسبوك: "تداول عدد كبير من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها مقطعا مصورا لشاب في إحدى قرى محافظة الدقهلية، يسيء فيه الأدب مع اليوم الأجل الأغر لمولد الحبيب المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم). وعلى الفور، تحرك القطاع الديني بالوزارة للنظر في الواقعة، وتحليل محتوى المقطع، وفتح تحقيق موسع في كل الجوانب الفكرية والإدارية ذات الصلة، ومن المقرر الإعلان عن مستجدات الأمر في حينه".

وأكد أن الوزارة "ترى في ذلك المسلك تطاولا لا يغتفر على الجناب الشريف، وجهلا بمقام المولود أفضى إلى إساءة إلى عظمة المولد وواجب الاحتفال برحمة الله للعالمين".

أثار الفيديو المتداول موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن غضبهم واستنكارهم للكلمات التي صدرت عن خطيب الجمعة، مطالبين الجهات المختصة بمحاسبته واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.