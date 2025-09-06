العالم اليوم - دخول أكثر من 10 آلاف طن من المساعدات الإماراتية إلى غزة

انتم الان تتابعون خبر دخول أكثر من 10 آلاف طن من المساعدات الإماراتية إلى غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 سبتمبر 2025 04:20 مساءً - عبرت 5 قوافل محملة بمساعدات إنسانية إماراتية متنوعة إلى قطاع غزة هذا الأسبوع عبر معبر رفح المصري، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية لدعم وإغاثة الفلسطينيين خلال الظروف الراهنة.

وتتألف القوافل من 100 شاحنة حملت على متنها أكثر من 2376 طنا من المساعدات الإنسانية التي تشمل المواد الغذائية والطبية و مواد الايواء.

وبذلك، يبلغ إجمالي المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة من معبر رفح المصري منذ فتح المعابر أكثر من 10,000 طن من المساعدات المتنوعة.

ويشرف فريق المساعدات الإنسانية الإماراتية المتواجد في مدينة العريش على تحميل المساعدات بشكل دقيق، ومتابعة عمليات إيصالها عبر معبر رفح، وضمان وصولها إلى المستفيدين في قطاع غزة.

وتضاعف دولة الإمارات جهودها منذ بداية الهدنة، حيث كثّفت عمليات الإغاثة الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع مما ساهم بشكل كبير في تخفيف الأوضاع الإنسانية ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفا وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

وتؤكد دولة الإمارات التزامها المستمر بدعم الشعب الفلسطيني، والتخفيف من آثار الأوضاع الراهنة، ووقوفها الدائم إلى جانب الأشقاء في قطاع غزة.