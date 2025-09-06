نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات تدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين وتؤكد دعمها الكامل لجهود مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها الشديدة لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وقالت الإمارات إن رغبة نتنياهو في تهجير الفلسطينيين تمثل امتدادا خطيرا لسياسات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الإماراتية أكدت الدولة رفضها القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم، مشددة على أن هذه الدعوات تشكل تعديا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.

كما جددت الإمارات دعمها الكامل لجمهورية مصر العربية، مثمنة جهودها المتواصلة في نصرة الشعب الفلسطيني والتصدي لمحاولات تهجيره، بالإضافة إلى سعيها الحثيث للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها المدنيون.

وشددت الخارجية الإماراتية على أن صون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لم يعد مجرد خيار سياسي، بل هو التزام أخلاقي وإنساني وقانوني يقع على عاتق المجتمع الدولي، مؤكدة أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في المنطقة دون التوصل إلى حل عادل ودائم يقوم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية وضمن حل الدولتين.