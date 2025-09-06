ارتفاع حصيلة الإبادة بغزة إلى 64368

ارتفاع حصيلة الإبادة بغزة إلى 64368ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، اليوم السبت، إلى 64,368 شهيداً و 162,367 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أنه وصل إلى مستشفيات القطاع 68 شهيدًا، منهم 8 شهداء تم انتشالهم من تحت الركام، و 422 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم، بلغت 11,828 شهيدًا و 50,326 إصابة.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

