العالم اليوم - "ملكة الملاعب الصلبة" تحتفظ بلقب أميركا المفتوحة

انتم الان تتابعون خبر "ملكة الملاعب الصلبة" تحتفظ بلقب أميركا المفتوحة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 سبتمبر 2025 03:28 صباحاً - احتفظت أرينا سبالينكا لاعبة روسيا البيضاء بلقب فردي السيدات في بطولة أميركا المفتوحة للتنس، بفوزها على الأميركية أماندا أنيسيموفا المصنفة الثامنة بنتيجة 6-3 و7-6، الأحد.

ولم تغب لاعبة روسيا البيضاء عن أي نهائي في بطولة كبرى على الملاعب الصلبة منذ 2022، ورفع أحدث ألقابها الكبرى إلى 4 بطولات لتصبح أول لاعبة تفوز ببطولة أميركا المفتوحة مرتين متتاليتين منذ فوز سيرينا وليامز بثلاثة ألقاب متتالية بين عامي 2012 و2014.

وسيطرت الأخطاء السهلة على المعركة بين اثنتين من أقوى اللاعبات على الملاعب الصلبة في عالم التنس وكذلك في ضربات الإرسال، لكن سبالينكا نجحت في الحد من أخطائها إلى 15 مقابل 29 لمنافستها.

وقالت سبالينكا، التي نزلت على ركبتيها بعد فوزها بالمباراة عقب إرسال لا يرد وقفزت لأعلى ولأسفل مع مدربيها في المدرجات في مشهد من السعادة الشديدة: "أريد أن أتوجه بالشكر لكل من حضر إلى هنا، وكل من سافر ليكون هنا إلى جواري.

"سأبلغ العديد من المباريات النهائية ولا يهمني أين أنت في العالم، أريدك أن تساندني في الملعب".

وفي ثاني نهائي لها فقط في بطولة كبرى نجحت أنيسيموفا، المولودة في نيوجيرسي، في حشد تأييد الجماهير لصالحها في ملعب آرثر آش الشهير، لكنها لم تتمكن أبدا من الحفاظ على زخمها.

وقالت أنيسيموفا (24 عاما)، التي بكت مرة أخرى بعد هزيمتها الساحقة 6-صفر و6-صفر في نهائي بطولة ويمبلدون قبل شهرين: "كان صيفا رائعا، الخسارة في مباراتين نهائيتين متتاليتين أمر رائع لكنه صعب أيضا. لم أقاتل بما فيه الكفاية من أجل تحقيق أحلامي اليوم".

وتمتعت سبالينكا (27 عاما) بالهدوء وأنقذت 3 نقاط لكسر إرسالها في الشوط الأول المتوتر، وأهدرت أنيسيموفا فرصى لكسر إرسال منافستها مبكرا عندما أطلقت ضربة تجاوزت الخط الخلفي للملعب في الشوط الثاني.

وظهرت أنيسيموفا بشكل رائع عندما فازت بتبادل 12 ضربة مع سبالينكا بضربة أمامية ناجحة لتكسر إرسال لاعبة روسيا البيضاء في الشوط الثالث، ثم كسرت إرسالها مرة أخرى عندما أرسلت سبالينكا ضربة تخطت الخط الخلفي للملعب في الشوط الخامس.

وتجولت لاعبة روسيا البيضاء التي ترسم وشم النمر على ذراعها على طول الخط الخلفي للملعب في إحباط، واستغلت فرصة استعادة زخمها عندما كسرت إرسال إنيسيموفا دون أن تمنحها أي نقطة في الشوط السادس.

واستفادت من نقطة لكسر إرسال اللاعبة الأميركية مرة أخرى من الخط الخلفي في الشوط الثامن.

وحسمت سبالينكا المجموعة الأولى بإرسال لا يرد وأرسلت ضربة خلفية تجاوزت اللاعبة الأميركية، لتكسر إرسال منافستها في الشوط الثالث من المجموعة الثانية.

ورفضت أنيسيموفا الاستسلام لتدرك التعادل في الشوط السادس بضربة خلفية أسعدت الجماهير، لكن الاحتفالات الأميركية انتهت فجأة عندما أرسلت اللاعبة المحلية الكرة في الشبكة في نقطة لكسر الإرسال في الشوط السابع.

وظلت أنيسيموفا في المباراة عندما ساعدتها سبالينكا في كسر إرسالها سريعا بضربة ساحقة خاطئة في الشوط العاشر، لكنها استسلمت أمام قوة لاعبة روسيا البيضاء في الشوط الفاصل لتتمكن حاملة اللقب من الفوز باللقب بسهولة.