عاجل- «حماس»: وفد الحركة يختتم زيارة إلى مصر لبحث إنهاء حرب الإبادة على غزة ورسم خارطة طريق وطنية

«حماس»: وفد الحركة يختتم زيارة إلى مصر لبحث إنهاء حرب الإبادة على غزة ورسم خارطة طريق وطنية، اختتم وفد من حركة حماس زيارة إلى جمهورية مصر العربية، ضمن الجهود المبذولة لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، ووقف تصاعد العدوان في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

لقاءات موسعة مع فصائل ومؤسسات

وقالت الحركة في بيانها إن وفدها عقد سلسلة من اللقاءات مع فصائل فلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني وشخصيات وطنية ورجال أعمال، بهدف تعزيز التشاور وتطوير العمل المشترك، بما يخدم القضية الفلسطينية في هذه المرحلة الحساسة.

توافق وطني على خارطة طريق

وأشارت الحركة إلى أن اللقاءات شهدت اتفاقًا فلسطينيًا على استدامة البحث عن سبل إنهاء الحرب ودعم صمود أهالي قطاع غزة في ظل الكارثة الإنسانية المتفاقمة، مؤكدة أن الأولوية الآن تتمثل في وقف العدوان، وإغاثة المتضررين، والعمل على تثبيت وحدة الصف الفلسطيني.

ما بعد الحرب

وأكدت حماس أن الفصائل الفلسطينية اتفقت كذلك على تعزيز العمل المشترك ورسم خارطة طريق وطنية لما بعد الحرب، بما يضمن وحدة الموقف الفلسطيني، والتصدي لأي محاولات لتقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.