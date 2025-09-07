نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركيا تعلن عودة 475 ألف سورى إلى بلادهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، عودة 474 ألف و18 سوريا إلى بلادهم منذ 8 ديسمبر 2024.

وأفاد يرلي قايا في تدوينة على منصة "إن سوسيال" Nsosyal التركية، الأحد، بأن تركيا كما كانت أمس تقف اليوم أيضا إلى جانب الأشقاء السوريين في عودتهم الطوعية إلى بلادهم.

وأضاف: "بعد 8 ديسمبر 2024 عاد إجمالي 474 ألفا و18سوريا إلى بلادهم".

وذكر أن عدد السوريين العائدين طوعا منذ عام 2016 بلغ مليونا و213 ألفا و620 شخصا.

وأشار إلى أن إدارة الهجرة التركية تواصل بعناية فائقة الإشراف على إجراءات العودة الطوعية للسوريين.

من الجدير ذكره، أن وزارة الداخلية التركية أعلنت أواخر ديسمبر 2024 عن سلسلة إجراءات متعلقة بعودة السوريين المقيمين بتركيا "بشكل طوعي ومشرف"، لتسهيل عودتهم إلى بلادهم.