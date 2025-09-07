نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الصحة الأمريكي: أداؤنا في ظل كوفيد كان الأسوأ عالميا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي أن لا أحد يستطيع إنكار حقيقة أن "أداءنا في ظل كوفيد كان أسوأ من أي دولة في العالم".

وأكد كينيدي خلال تصريحات صحفية أنه لا يعتقد أن الصحة الأمريكية حققت أي نجاحات، بل على العكس تماما فقد شهدت الصحة في بلادنا تراجعا على مدار الـ30 أو 40 عاما، مشيرا إلى أن السبب يعود إلى شركات الأدوية التي اخترقت النظام الصحي واتخذت سلسلة من القرارات الخاطئة، حسب قوله.

وأضاف وزير الصحة الأمريكي أن أزمة الأدوية ظهرت نتيجة سيطرة الوكالة عليها عندما لجأت إلى قطاع الصناعة والأطباء والمجتمع الطبي للترويج لها، الأمر الذي أطلق موجة من الاضطرابات تكررت في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه "سيضع لهذا حدا".

وأجاب كينيدي عند سؤاله عن طرد مسؤولين بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن مهمته "هي إحداث تغييرات جذرية في المنظمة وطرد المسؤولين كان عن ارتداء أطفالنا الكمامات دون أي دليل علمي، وعن أوامر التباعد الاجتماعي كذلك دون أي دليل علمي، وما ستفعله إدارة(الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب هو إعادة العلم إلى مستواه الطبيعي